Aviso de Pauta: SAMU promove dia de educação em Lages

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realiza nesta quinta-feira, 21 de agosto, em Lages, um dia de informação e orientação para a população do Planalto Serrano. Durante o período das 12h às 16, médicos, enfermeiros e condutores socorristas estarão na Praça João Costa para compartilhar conhecimento sobre cuidados com a saúde.

Haverá informação sobre primeiros socorros em paradas cardiorrespiratórias e desobstrução de vias aéreas em casos de engasgo. Além disso, os participantes poderão realizar testes de glicemia capilar e receber orientações sobre cuidados essenciais com a saúde. Tudo isso de forma interativa, prática e gratuita.

Durante o evento, a população terá a chance de praticar técnicas em manequins de capacitação, orientado por profissionais capacitados do SAMU. E para as crianças e adolescentes, o Projeto EducaSAMU traz atividades recreativas e educativas que promovem a conscientização, ajudando a reduzir o número de trotes ao serviço. O projeto é uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde com a FAHECE, organização social responsável pela gestão das Unidades de Suporte Avançado do SAMU junto ao Governo do Estado.

Serviço

O quê:SAMU no Parque

Quando:21 de agosto, quinta-feira.

Horário:das 12h às 16h.

Local:Praça João Costa, Calçadão João Costa – Centro – Lages.

Entrada: Gratuita