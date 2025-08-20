Quarta, 20 de Agosto de 2025
Aviso de Pauta: SAMU promove dia de educação em Lages

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realiza nesta quinta-feira, 21 de agosto, em Lages, um dia de informação e orientação para a popu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
20/08/2025 às 10h09
Foto: Reprodução/Secom SC

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realiza nesta quinta-feira, 21 de agosto, em Lages, um dia de informação e orientação para a população do Planalto Serrano. Durante o período das 12h às 16, médicos, enfermeiros e condutores socorristas estarão na Praça João Costa para compartilhar conhecimento sobre cuidados com a saúde.

Haverá informação sobre primeiros socorros em paradas cardiorrespiratórias e desobstrução de vias aéreas em casos de engasgo. Além disso, os participantes poderão realizar testes de glicemia capilar e receber orientações sobre cuidados essenciais com a saúde. Tudo isso de forma interativa, prática e gratuita.

Durante o evento, a população terá a chance de praticar técnicas em manequins de capacitação, orientado por profissionais capacitados do SAMU. E para as crianças e adolescentes, o Projeto EducaSAMU traz atividades recreativas e educativas que promovem a conscientização, ajudando a reduzir o número de trotes ao serviço. O projeto é uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde com a FAHECE, organização social responsável pela gestão das Unidades de Suporte Avançado do SAMU junto ao Governo do Estado.

Serviço

O quê:SAMU no Parque
Quando:21 de agosto, quinta-feira.
Horário:das 12h às 16h.
Local:Praça João Costa, Calçadão João Costa – Centro – Lages.
Entrada: Gratuita

