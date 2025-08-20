Super Centro de Vacinação é inaugurado em shopping no Rio

A Secretaria Municipal do Rio inaugurou, nessa terça-feira (19), o Super Centro Carioca de Vacinação, no Shopping Nova América, em Del Castilho, na zona norte da cidade. Dedicada exclusivamente aos serviços de imunização, a unidade é a terceira no modelo com funcionamento todos os dias da semana, de domingo a domingo, em horário estendido, para ampliar o acesso da população às vacinas. A abertura e o fechamento acompanharão os horários do centro comercial.

“A unidade vai funcionar todos os dias, inclusive feriados para as pessoas se vacinarem. Teremos vacina contra a febre amarela para crianças e adultos, sarampo, covid-19 para quem tem mais de 60 anos e imunossuprimidos. Esperamos vacinar, no mínimo, 400 pessoas por dia, mas a capacidade é muito maior. A recomendação é que as pessoas se vacinem e, para isso, oferecemos mais facilidades. A cidade do Rio tem uma das melhores coberturas vacinais e queremos estar sempre próximos dos locais de grande circulação de pessoas”, disse o secretário de Saúde, Daniel Soranz.

O novo centro de vacinação de Del Castilho vai oferecer todos os imunizantes, incluindo os de indicação absoluta para vacinação de rotina e campanha, para atualização de cadernetas vacinais de todas as faixas etárias, de acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Em breve, o Super Centro de Vacinação também oferecerá vacinas especiais para os pacientes que já são acompanhados nos centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), com indicações para pessoas portadoras de doenças crônicas.