Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Invest RS visitam instalações da CMPC no Chile

Comitiva participou de visita guiada para conhecer as operações da da multinacional de celulose no Chile -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec

A chilena CMPC, responsável pelo maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul – serão R$ 27 bilhões para uma fábrica de celulose em Barra do Ribeiro -, recebeu o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, e o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, e o diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico da Sedec, Leonardo Marmitt, para uma visita à empresa, localizada na região de Biobío, no Chile. O objetivo é fortalecer a parceria com a multinacional e conhecer mais de sua operação.

A visita guiada iniciou no escritório da CMPC, em Los Ángeles, onde Polo e Prikladnicki puderam conhecer a estrutura organizacional e planejamentos especiais, como o plano de contingência a queimadas e incêndios. No local, onde trabalham 500 funcionários, ficam as operações florestais da multinacional e áreas como relacionamento, comunicação, desenvolvimento social e pesquisa.

Barra do Ribeiro no mapa global de celulose

Dirigentes da CMPC informaram que pretendem consolidar a operação da empresa no Rio Grande do Sul. A fábrica de Guaíba e a futura indústria de Barra do Ribeiro irão somar 5 milhões de toneladas de celulose por ano, tornando a região um grande eixo global de produção de celulose.

Ao longo da visita também foi discutido o andamento do projeto no Estado, que tem a previsão de gerar 12 mil vagas durante a implementação e mais 1,5 mil empregos diretos e indiretos durante a operação.

Polo e Prikladnicki também visitaram a planta industrial de Santa Fé, localizada em Nacimiento, onde puderam conhecer detalhes de seu funcionamento. Com cerca de 500 funcionários, o empreendimento tem operação semelhante à unidade de Guaíba da empresa, com produção de celulose à base de eucalipto.

Após, puderam conhecer o campus Nacimiento do Departamento Universitario Obrero y Campesino (Duoc) da Pontificia Universidad Católica de Chile. A instituição de educação técnico profissional do Chile tem uma parceria com a CMPC para oferecer cursos profissionalizantes.

Relação estratégica

O titular da Sedec destacou a parceria do RS com a CMPC . “Esta visita simboliza não apenas a consolidação de uma relação estratégica, mas também o esforço do governo estadual – por meio do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável - em atrair e manter investimentos que impulsionem a reconstrução e o crescimento econômico do Rio Grande do Sul. Hoje também representou a oportunidade de trocar conhecimentos que podem ser aplicados em nosso Estado, tanto na planta da CMPC em Guaíba quanto na futura instalação de Barra do Ribeiro”, disse.

Prikladnicki comentou sobre a programação da visita. “Tivemos agendas muito produtivas. Ficamos impressionados com o que vimos aqui e com certeza levaremos o que aprendemos como experiência para futuros projetos no Estado. Também confirmamos nossa capacidade de ampliar nossas relações com o Chile, que já estão consolidadas”, disse.

Parcerias com a região de Biobío

O secretário Ernani Polo ainda participou de um encontro com representantes do governo de Biobío, incluindo o governador Sergio Giacaman Garcia. O dirigente disse que ficou feliz com a visita da comitiva gaúcha à região e que tem interesse em estreitar os laços entre os Estados e consolidar parcerias de interesse comum.

A comitiva também participou do coquetel do Impulsa 2025, evento, que ocorre na quarta-feira (20/8), promovido pela Câmara de Produção e Comércio de Biobío. O encontro reúne autoridades públicas, lideranças empresariais, representantes de diversos setores produtivos da América Latina e candidatos à presidência do Chile.

Polo participa do painel “Regiões que atraem”, ao lado do governador de Biobío, Sergio Giacaman Garcia, com o objetivo de debater estratégias de desenvolvimento regional e atração de investimentos.





Comitiva ainda participou de encontros com representantes do governo de Biobío -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec