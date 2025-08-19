Terça, 19 de Agosto de 2025
Vice-governador inaugura novo espaço no Centro de Saúde da Família de Imigrante

O vice-governador Gabriel Souza e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, participaram na terça-feira (19/8) da inauguração da ampliação do Centro d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/08/2025 às 19h36
Vice-governador inaugura novo espaço no Centro de Saúde da Família de Imigrante
Centro de Saúde da Família ganhou consultório, sala para práticas integrativas, farmácia, auditório e novos banheiros -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, participaram na terça-feira (19/8) da inauguração da ampliação do Centro de Saúde da Família de Imigrante, no Vale do Taquari. O novo espaço, que faz parte da Rede Bem Cuidar, iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), foi viabilizado com um recurso de R$ 350 mil do Estado e uma contrapartida de R$ 86,7 mil da prefeitura.

“Hoje estamos celebrando um grande passo para a comunidade de Imigrante. A ampliação do Centro de Saúde da Família garantirá um atendimento mais moderno e humano para a população. Essa é uma obra que integra a Rede Bem Cuidar e simboliza o compromisso do governo do Estado de colocar as pessoas no centro das nossas prioridades”, destacou Gabriel.


Novos investimentos no município

Imigrante tem governo do Estado. O vice-governador também reforçou que o Estado está investindo R$ 9,4 milhões no município em diferentes áreas que vão melhorar a vida da comunidade. “Esses recursos mostram que o Rio Grande do Sul voltou a ter capacidade de investir, depois de anos em que não conseguia honrar seus compromissos básicos. Hoje, graças ao equilíbrio fiscal conquistado, podemos apoiar municípios como Imigrante com obras que trazem dignidade e qualidade de vida para as famílias”, disse Gabriel Souza.

Melhoria nas instalações

Na ampliação do Centro de Saúde da Família, foram construídos um auditório, dois banheiros, uma sala para Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), um consultório médico, uma sala de procedimentos e uma farmácia clínica com estoque. Arita Bergmann citou 347 obras da Rede Bem Cuidar com recursos do governo do Estado por meio do Programa Avançar Mais na Saúde. “Dos 37 municípios dessa região, 28 contam com recursos do governo do Estado para obras de reforma e ampliação. Isso significa que a região apresentou bons projetos”, disse a secretária.

Com foco na prevenção, o Centro de Saúde da Família de Imigrante oferece serviços de atendimento médico em clínica médica, pneumologia, ginecologia, psiquiatria e pediatria. A unidade também conta com profissionais da psicologia, nutrição, assistência social e agentes comunitários de saúde.

O prefeito de Imigrante, Germano Stevens, destacou seu empenho em entregar resultado para a população do município. “Eu sou apaixonado por Imigrante e isso faz toda a diferença. Quando você trabalha com amor, tudo é mais fácil, as coisas acontecem e você comemora com as realizações. Imigrante tem vivido isso”, declarou Stevens.

Gabriel Souza lembrou que Imigrante está recebendo R$ 9,4 milhões em projetos do Estado, em diferentes áreas -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Gabriel Souza lembrou que Imigrante está recebendo R$ 9,4 milhões em projetos do Estado, em diferentes áreas -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Rede Bem Cuidar RS

A Rede Bem Cuidar RS (RBC/RS) é integrada ao Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde (Piaps). O principal objetivo é qualificar e fortalecer os serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) oferecidos à população, por meio de uma proposta colaborativa entre os gestores estaduais e municipais, os profissionais da saúde e a comunidade.


Texto:Ascom SES e Ascom GVG
Edição: Anderson Machado/Secom

-
