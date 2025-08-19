Brazil Promotion 2025 encerra evento de markerking promocional

A 21ª edição da Brazil Promotion, realizada de 5 a 7 de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo, consolidou-se mais uma vez como um dos maiores eventos de marketing promocional e negócios corporativos da América Latina.

Durante os três dias de evento, milhares de profissionais do setor participaram de experiências sensoriais, ampliaram suas redes de contato e tiveram acesso às principais tendências do mercado.

"A edição de 2025 da Brazil Promotion já terminou e posso dizer com o coração cheio: foi um sucesso. Tivemos um evento muito positivo, com os corredores cheios, visitantes qualificados e, o mais importante, expositores satisfeitos”, afirma Thais De Vitto, diretora da Brazil Promotion.

Para Andréa Tissoni, social media da Feiras & Negócios, o evento também foi uma fonte valiosa de inspiração. "A feira está fantástica com muitas novidades e inovação e, certamente, nos ajudará nas criações de novos projetos juntos aos nossos clientes", destacou.

Entre os destaques estiveram os brindes funcionais, criativos e sustentáveis — como taças térmicas, sacolas premium, pulseiras salva-celular, canetas com resíduos reciclados, adesivos de alta resistência e picolés personalizados. A tecnologia também teve papel de destaque, com brindes com NFC e displays interativos, como o apresentado pela AdPlastic.

Na programação, estiveram presentes instituições como a ESPM, que ofereceu palestras sobre marketing digital, trade e luxo, e a Sympla, que promoveu o Sympla Day 2025, levando temas atuais como encantamento do cliente, inteligência artificial e experiências de marca.

A inovação esteve presente ainda em soluções como o Display Automático da foxPDV e o material Ambiplast da Ambiente Verde, reforçando o papel da tecnologia no ponto de venda e no consumo responsável. Outro ponto foi a entrega do Prêmio Brazil Promotion, no dia 6, que homenageou os melhores cases e fornecedores do setor.

Com mais de 40 anos de experiência, a Forma Promocional, organizadora da Brazil Promotion, contou com o apoio de importantes entidades do setor, como AMPRO, Abradi, ABEOC e Popai, além de veículos parceiros como Revista Live Marketing, PropMark, ESPM e Varejo 180.

“Recebemos muitos feedbacks positivos, tanto de quem visitou quanto de quem participou como expositor — e isso nos dá ainda mais motivação para continuar fazendo a Brazil Promotion crescer e se superar a cada ano. Obrigada a todos que estiveram com a gente nessa jornada. Vamos juntos para 2026”, finaliza Thaís.

