Gabriel Souza fala sobre perspectivas de futuro e investimentos do governo do Estado no Litoral Norte

O vice-governador Gabriel Souza participou, nesta terça-feira (19/8), da primeira edição do Litoral do Futuro, realizada na Casa de Cultura Érico Veríssimo, em Capão da Canoa. Com a palestra “Presente e futuro do Litoral Norte: vocações, oportunidades e ações do governo do RS”, o vice-governador apresentou avanços da gestão em áreas como infraestrutura, educação e saúde na região litorânea.

No evento, que reuniu lideranças do setor imobiliário, empresarial e do poder público, Gabriel apresentou as oportunidades estratégicas de desenvolvimento e de crescimento sustentável nas cidades do Litoral Norte a partir dos investimentos do Estado na região. “Desde 2020, tivemos um crescimento de cerca de 60% na população do Litoral Norte. A pandemia e as enchentes foram fatores determinantes para esse movimento que vem transformando essa região. Os investimentos do governo do Estado andam lado a lado com esse crescimento, com repasses significativos para as áreas da saúde, educação, turismo e infraestrutura”, afirma.

O vice-governador traçou uma linha do tempo sobre a recuperação financeira do Estado até 2025, o que possibilitou a mudança de uma gestão que operava em débito com municípios para um Estado que consegue investir em melhorias. “Até pouco tempo atrás, o governo não conseguia cumprir em dia os repasses e, agora, estamos conseguindo investir e avançar em todas as áreas”, avalia.

Estradas, pontes e infraestrutura

Uma dessas áreas citadas por Gabriel é a de infraestrutura. Só com o Programa Pavimenta foram R$ 29,4 milhões investidos em obras de pavimentação em Capão da Canoa e em outros municípios entre 2019 e 2024. Além disso, foram aplicados R$ 249 milhões em rodovias estaduais e em acessos municipais, incluindo obras nas ERS-494, ERS-030, ERS-407, ERS-417 e ERS-786, também conhecida como avenida João de Magalhães, que está com a duplicação em andamento entre a avenida Minas Gerais e a ERS-030, em Tramandaí. Já na RSC-101, entre Palmares do Sul e Tavares, o Estado investiu R$ 147 milhões.

"Só em 2024, o governo investiu R$ 1,7 bilhão em estradas, acessos municipais e pontes", comentou o vice-governador -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Cinco novas pontes foram construídas na ERS-494 e na ERS-417, totalizando R$ 25,8 milhões em investimentos. As estruturas beneficiam diretamente os municípios de Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul, Mampituba e Três Forquilhas, melhorando a mobilidade e a segurança viária.

“Até 2020, o Daer tinha um orçamento anual de R$ 150 milhões para recuperar, construir ou mesmo fazer a manutenção de todas as rodovias do Estado. Esse valor é menor do que o orçamento de muitos municípios pequenos. Hoje o cenário é diferente. Só em 2024, o governo investiu R$ 1,7 bilhão em estradas, acessos municipais e pontes. Esse novo valor, comparado ao que era disponibilizado antes ao departamento, equivale a 11 anos em apenas um”, avalia Gabriel.

Saúde, Educação e Segurança

Entre 2019 e 2025, foram investidos R$ 23,3 milhões em saúde no Litoral Norte, por meio dos programas Hospitais Avançar, Rede Bem Cuidar e Farmácia Cuidar+. Só o Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, recebeu um novo tomógrafo computadorizado, substituindo o equipamento perdido nas chuvas de julho de 2023 e oferecendo diagnósticos mais precisos. A rede hospitalar do município e região também foi ampliada com aquisição de camas, macas, monitores, ventiladores, poltronas, televisores e aparelhos de ar-condicionado.

O vice-governador também falou sobre investimentos em educação por meio dos programas Agiliza Educação, Obras Escolares e Todo Jovem na Escola. Em Capão da Canoa, será construída uma nova escola de ensino médio, com previsão de licitação em setembro e investimento de R$ 24,3 milhões. Ainda no município, no distrito de Capão Novo, serão instalados módulos escolares, com investimento de R$ 10,1 milhões.

Gabriel também destacou os recordes históricos nos índices de segurança no Estado , que se repetem no Litoral Norte, com a queda da criminalidade. Para o vice-governador, o investimento em equipamentos, viaturas e reforço das equipes no valor de cerca de R$ 60 milhões para os municípios litorâneos foi fundamental para alcançar os resultados positivos.

Depois do evento em Capão da Canoa, o vice-governador cumpriu agendas em municípios do Vale do Taquari.