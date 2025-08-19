Terça, 19 de Agosto de 2025
12°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gabriel Souza fala sobre perspectivas de futuro e investimentos do governo do Estado no Litoral Norte

O vice-governador Gabriel Souza participou, nesta terça-feira (19/8), da primeira edição do Litoral do Futuro, realizada na Casa de Cultura Érico V...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/08/2025 às 18h06
Gabriel Souza fala sobre perspectivas de futuro e investimentos do governo do Estado no Litoral Norte
Na apresentação, Gabriel enfatizou os investimentos do governo em estradas, saúde, educação e segurança na região -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza participou, nesta terça-feira (19/8), da primeira edição do Litoral do Futuro, realizada na Casa de Cultura Érico Veríssimo, em Capão da Canoa. Com a palestra “Presente e futuro do Litoral Norte: vocações, oportunidades e ações do governo do RS”, o vice-governador apresentou avanços da gestão em áreas como infraestrutura, educação e saúde na região litorânea.

No evento, que reuniu lideranças do setor imobiliário, empresarial e do poder público, Gabriel apresentou as oportunidades estratégicas de desenvolvimento e de crescimento sustentável nas cidades do Litoral Norte a partir dos investimentos do Estado na região. “Desde 2020, tivemos um crescimento de cerca de 60% na população do Litoral Norte. A pandemia e as enchentes foram fatores determinantes para esse movimento que vem transformando essa região. Os investimentos do governo do Estado andam lado a lado com esse crescimento, com repasses significativos para as áreas da saúde, educação, turismo e infraestrutura”, afirma.

O vice-governador traçou uma linha do tempo sobre a recuperação financeira do Estado até 2025, o que possibilitou a mudança de uma gestão que operava em débito com municípios para um Estado que consegue investir em melhorias. “Até pouco tempo atrás, o governo não conseguia cumprir em dia os repasses e, agora, estamos conseguindo investir e avançar em todas as áreas”, avalia.

Estradas, pontes e infraestrutura

Uma dessas áreas citadas por Gabriel é a de infraestrutura. Só com o Programa Pavimenta foram R$ 29,4 milhões investidos em obras de pavimentação em Capão da Canoa e em outros municípios entre 2019 e 2024. Além disso, foram aplicados R$ 249 milhões em rodovias estaduais e em acessos municipais, incluindo obras nas ERS-494, ERS-030, ERS-407, ERS-417 e ERS-786, também conhecida como avenida João de Magalhães, que está com a duplicação em andamento entre a avenida Minas Gerais e a ERS-030, em Tramandaí. Já na RSC-101, entre Palmares do Sul e Tavares, o Estado investiu R$ 147 milhões.

"Só em 2024, o governo investiu R$ 1,7 bilhão em estradas, acessos municipais e pontes", comentou o vice-governador -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Cinco novas pontes foram construídas na ERS-494 e na ERS-417, totalizando R$ 25,8 milhões em investimentos. As estruturas beneficiam diretamente os municípios de Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul, Mampituba e Três Forquilhas, melhorando a mobilidade e a segurança viária.

“Até 2020, o Daer tinha um orçamento anual de R$ 150 milhões para recuperar, construir ou mesmo fazer a manutenção de todas as rodovias do Estado. Esse valor é menor do que o orçamento de muitos municípios pequenos. Hoje o cenário é diferente. Só em 2024, o governo investiu R$ 1,7 bilhão em estradas, acessos municipais e pontes. Esse novo valor, comparado ao que era disponibilizado antes ao departamento, equivale a 11 anos em apenas um”, avalia Gabriel.

Saúde, Educação e Segurança

Entre 2019 e 2025, foram investidos R$ 23,3 milhões em saúde no Litoral Norte, por meio dos programas Hospitais Avançar, Rede Bem Cuidar e Farmácia Cuidar+. Só o Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, recebeu um novo tomógrafo computadorizado, substituindo o equipamento perdido nas chuvas de julho de 2023 e oferecendo diagnósticos mais precisos. A rede hospitalar do município e região também foi ampliada com aquisição de camas, macas, monitores, ventiladores, poltronas, televisores e aparelhos de ar-condicionado.

O vice-governador também falou sobre investimentos em educação por meio dos programas Agiliza Educação, Obras Escolares e Todo Jovem na Escola. Em Capão da Canoa, será construída uma nova escola de ensino médio, com previsão de licitação em setembro e investimento de R$ 24,3 milhões. Ainda no município, no distrito de Capão Novo, serão instalados módulos escolares, com investimento de R$ 10,1 milhões.

Gabriel também destacou os recordes históricos nos índices de segurança no Estado , que se repetem no Litoral Norte, com a queda da criminalidade. Para o vice-governador, o investimento em equipamentos, viaturas e reforço das equipes no valor de cerca de R$ 60 milhões para os municípios litorâneos foi fundamental para alcançar os resultados positivos.

Depois do evento em Capão da Canoa, o vice-governador cumpriu agendas em municípios do Vale do Taquari.

Texto: Dayanne Rodrigues/Ascom GVG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Estrada recebeu pavimentação com drenagem, terraplanagem e sinalização viária -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Estradas Há 2 horas

Com investimento de R$ 1,6 milhão do Estado, Gabriel Souza inaugura pavimentação asfáltica em Fazenda Vilanova e Paverama

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta terça-feira (19/8), a pavimentação asfáltica da Estrada das Posses, em dois trechos, contemplando ...
Geral Há 5 horas

Polícia Federal investiga desvio de R$ 50 milhões da educação

Foram cumpridos mandados no Maranhão e no Piauí

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Ciclone extratropical causa chuva e rajadas de vento no Sul

Centro-oeste tem tempo estável e ausência de chuvas

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Não vamos permitir preconceito contra a Região Norte, diz Sabino

Ministro do Turismo critica restrição a pratos paraenses na COP30

 Imagem viralizada mostra cavalo branco caído no chão antes de mutilação em Bananal, SP. (Foto: Reprodução / Redes sociais)
Crueldade Há 7 horas

Polícia investiga denúncia de maus-tratos a cavalo mutilado com facão em Bananal, SP

Segundo a polícia, um jovem de 21 anos é investigado suspeito de ter cortado as patas de um cavalo com um facão após uma cavalgada. O animal morreu.

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 27°
22° Sensação
4.19 km/h Vento
56% Umidade
100% (17.45mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Quarta
20° 10°
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
17°
Domingo
11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 segundos

Brazil Promotion 2025 encerra evento de markerking promocional
Senado Federal Há 17 segundos

Senado aprova juíza Karen Luise para o Conselho Nacional do Ministério Público
Câmara Há 20 segundos

Câmara aprova urgência para projeto que prevê suspensão de 6 meses a deputado que impedir atividade legislativa
Câmara Há 23 segundos

Deputados aprovam urgência para projeto sobre proteção de crianças em ambiente digital
Senado Federal Há 25 segundos

Senadores e produtores rurais cobram solução para embargos preventivos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,50 +1,15%
Euro
R$ 6,41 +1,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,56%
Bitcoin
R$ 661,558,07 -2,77%
Ibovespa
134,432,27 pts -2.1%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias