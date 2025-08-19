Terça, 19 de Agosto de 2025
PipeRun levará ecossistema do CRM ao Startup Summit

Participantes do evento, que ocorre entre os dias 27 e 29 de agosto, em Florianópolis, serão recebidos pelo time da PipeRun e de alguns dos seus pa...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/08/2025 às 16h50
PipeRun levará ecossistema do CRM ao Startup Summit
Freepik

Empreendedores, investidores, executivos e líderes do ecossistema de inovação de várias partes do país passarão, entre os dias 27 e 29 de agosto, pelo Centro de Convenções de Florianópolis (SC), quando ocorrerá o Startup Summit 2025. No evento, os participantes interessados em potencializar suas vendas terão como ponto de encontro o estande da PipeRun, plataforma de CRM especializada em gestão de vendas e atendimento para pequenas e médias empresas brasileiras do segmento de serviços.

Ao longo dos três dias, a salestech e seus parceiros oferecerão atendimentos conjuntos aos visitantes do estande. A proposta é simples: o cliente leva suas dores e sai da visita com dicas ou um plano para fortalecer sua captação de leads, vendas e gestão de clientes.

Estarão presentes alguns dos parceiros e fundadores das empresas GetDemo, Driva, CustomerX, Leadster e Elephan, todas com integrações ao CRM de Vendas PipeRun. Não haverá reserva de horários – os atendimentos ocorrerão durante o período da tarde, conforme a disponibilidade.

“O mercado quer menos discurso e mais experiência prática. A gente organiza o processo, conecta ferramentas de IA e mostra como será o resultado. Automatizar sem mapear processos é acelerar na direção errada; nosso papel é padronizar a excelência antes de automatizar para escalar e medir tudo para melhorar ainda mais”, afirma Fausto Reichert, cofundador da PipeRun.

Em 2024, mais de 500 pessoas passaram pelo estande da PipeRun. Para este ano, a expectativa é ampliar o impacto ao lado dos parceiros, acelerando o diagnóstico e indicando o melhor caminho para os negócios crescerem. “Com os parceiros certos, o cliente enxerga o todo: geração de demanda com prospecção, captação de leads no inbound, distribuição de leads, cadências de funil, WhatsApp, propostas, assinatura eletrônica e sucesso do cliente — sem costura de ferramentas na marra", complementa Fausto.

Confira a programação de atendimentos conjuntos do estande:

  • Quarta (27/08) — PipeRun & Oracle | PipeRun & GetDemo
  • Quinta (28/08) — PipeRun & Driva | PipeRun & CustomerX
  • Sexta (29/08) — PipeRun & Leadster | PipeRun & Elephan

No Startup Summit, a PipeRun também apresentará inovações exclusivas do CRM de Vendas, como novos recursos de comunicação integrados, captação inteligente de leads e ferramentas de IA que automatizam tarefas comerciais, atendimento, geração de insights e priorização no funil de vendas.

A salestech, reconhecida por suas soluções para empresas de serviços como software e sistemas, agências e consultorias, telecom, fintechs e prestadores de serviços com vendas recorrentes, também é fornecedora de tecnologia para o Sebrae Santa Catarina, realizador do evento ao lado da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE).

Local: CentroSul – Centro de Convenções de Florianópolis (SC)

Data: 27 a 29 de agosto de 2025

Sobre a PipeRun

A PipeRun é uma plataforma especializada em gestão de relacionamento com clientes, criada em 2017. O sistema de CRM de Vendas da PipeRun ajuda empresas de serviços a se organizarem para crescerem melhor. Entre os recursos disponíveis para seus clientes estão a captação, gestão e rastreamento de leads, a automação de atividades, a organização de funis do pré ao pós-venda, a geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e WhatsApp oficial. Atualmente, a carteira de clientes da salestech soma mais de 1.600 empresas e 15.000 vendedores em todo o país.

