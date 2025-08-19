Com investimento de R$ 1,6 milhão do Estado, Gabriel Souza inaugura pavimentação asfáltica em Fazenda Vilanova e Paverama

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta terça-feira (19/8), a pavimentação asfáltica da Estrada das Posses, em dois trechos, contemplando os municípios de Fazenda Vilanova e Paverama. Com investimento de R$ 1,6 milhão do Estado, a obra totaliza pouco mais de um quilômetro de pavimentação com drenagem, terraplanagem e sinalização viária.

Os dois trechos foram executados de forma independente pelas administrações municipais, com recursos do governo do Estado, por meio do programa Pavimenta , e contrapartida municipal, totalizando aproximadamente R$ 2,2 milhões em investimentos.



Nova fase de investimentos

Gabriel destacou que a inauguração da Estrada das Posses simboliza a nova fase do Rio Grande do Sul, marcada pelo equilíbrio fiscal e pela retomada da capacidade de investir. “Hoje estamos aqui entregando uma obra de R$ 2,2 milhões, sendo R$ 1,6 milhão do Estado e o restante de contrapartida dos municípios, para melhorar a vida da comunidade. Essa estrada é a prova de que o governo está com as contas em dia e devolvendo em serviços e infraestrutura o resultado desse esforço”, afirmou.

Além do investimento em infraestrutura, Gabriel ressaltou avanços recentes em áreas prioritárias. Ele lembrou que o Estado firmou acordo com o Ministério Público para garantir a aplicação de 12% do orçamento na saúde, o que resultará em R$ 1 bilhão a mais na área entre este ano e 2026.

Gabriel Souza também citou o Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, lançado na semana passada, que prevê a criação do 14º salário para professores e servidores da educação que atingirem as metas do Ideb, além de prêmios para alunos com bom desempenho no Saeb. “Estamos valorizando quem se dedica a melhorar a educação e investindo forte na saúde, porque o Rio Grande do Sul tem pressa e precisa continuar avançando”, completou o vice-governador.

Além de infraestrutura, Gabriel ressaltou outros avanços que simbolizam nova fase de investimentos do RS -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG Valorização das comunidades

Fazenda Vilanova e Paverama têm governo do Estado. O secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcelo Caumo, destacou a importância do programa Pavimenta para os municípios e para a população, com ruas e estradas requalificadas.

“A substituição do barro por asfalto melhora as condições de tráfego para motoristas e pedestres. Aqui em Fazenda Vilanova e Paverama é mais um exemplo de como as ações do Estado, em parceria com os municípios, são capazes de trazer mais desenvolvimento para toda uma região”, afirmou.

Importância do Pavimenta

O prefeito Fazenda Vilanova, Amarildo da Silva, destacou a importância do Pavimenta e da união das prefeituras e do governo do Estado para realização da obra. “O Programa Pavimenta vai muito além da pavimentação, representando dignidade, saúde, valorização imobiliária e desenvolvimento econômico. Esta é uma obra que impulsiona o crescimento da região ao beneficiar comunidades históricas e atrair novos empreendimentos, reforçando o caráter municipalista da atual gestão estadual”, ressaltou Amarildo.

A prefeita de Paverama, Michele Vargas, também enalteceu a parceria com o Estado e lembrou que iniciativas como o Pavimenta garantem melhorias concretas para municípios menores. “Hoje não entregamos apenas um asfalto, mas mais qualidade de vida para as pessoas das Posses e da Vila Felipe”, reforçou.

O ato também contou com a presença de lideranças estaduais e municipais, entre elas os secretários da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum, e do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, além do deputado Luciano Silveira.