Terça, 19 de Agosto de 2025
12°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com investimento de R$ 1,6 milhão do Estado, Gabriel Souza inaugura pavimentação asfáltica em Fazenda Vilanova e Paverama

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta terça-feira (19/8), a pavimentação asfáltica da Estrada das Posses, em dois trechos, contemplando ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/08/2025 às 16h35
Com investimento de R$ 1,6 milhão do Estado, Gabriel Souza inaugura pavimentação asfáltica em Fazenda Vilanova e Paverama
Estrada recebeu pavimentação com drenagem, terraplanagem e sinalização viária -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta terça-feira (19/8), a pavimentação asfáltica da Estrada das Posses, em dois trechos, contemplando os municípios de Fazenda Vilanova e Paverama. Com investimento de R$ 1,6 milhão do Estado, a obra totaliza pouco mais de um quilômetro de pavimentação com drenagem, terraplanagem e sinalização viária.

Os dois trechos foram executados de forma independente pelas administrações municipais, com recursos do governo do Estado, por meio do programa Pavimenta , e contrapartida municipal, totalizando aproximadamente R$ 2,2 milhões em investimentos.


Nova fase de investimentos

Gabriel destacou que a inauguração da Estrada das Posses simboliza a nova fase do Rio Grande do Sul, marcada pelo equilíbrio fiscal e pela retomada da capacidade de investir. “Hoje estamos aqui entregando uma obra de R$ 2,2 milhões, sendo R$ 1,6 milhão do Estado e o restante de contrapartida dos municípios, para melhorar a vida da comunidade. Essa estrada é a prova de que o governo está com as contas em dia e devolvendo em serviços e infraestrutura o resultado desse esforço”, afirmou.

Além do investimento em infraestrutura, Gabriel ressaltou avanços recentes em áreas prioritárias. Ele lembrou que o Estado firmou acordo com o Ministério Público para garantir a aplicação de 12% do orçamento na saúde, o que resultará em R$ 1 bilhão a mais na área entre este ano e 2026.

Gabriel Souza também citou o Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, lançado na semana passada, que prevê a criação do 14º salário para professores e servidores da educação que atingirem as metas do Ideb, além de prêmios para alunos com bom desempenho no Saeb. “Estamos valorizando quem se dedica a melhorar a educação e investindo forte na saúde, porque o Rio Grande do Sul tem pressa e precisa continuar avançando”, completou o vice-governador.

Além de infraestrutura, Gabriel ressaltou outros avanços que simbolizam nova fase de investimentos do RS -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Além de infraestrutura, Gabriel ressaltou outros avanços que simbolizam nova fase de investimentos do RS -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Valorização das comunidades

Fazenda Vilanova e Paverama têm governo do Estado. O secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcelo Caumo, destacou a importância do programa Pavimenta para os municípios e para a população, com ruas e estradas requalificadas.

“A substituição do barro por asfalto melhora as condições de tráfego para motoristas e pedestres. Aqui em Fazenda Vilanova e Paverama é mais um exemplo de como as ações do Estado, em parceria com os municípios, são capazes de trazer mais desenvolvimento para toda uma região”, afirmou.

Importância do Pavimenta

O prefeito Fazenda Vilanova, Amarildo da Silva, destacou a importância do Pavimenta e da união das prefeituras e do governo do Estado para realização da obra. “O Programa Pavimenta vai muito além da pavimentação, representando dignidade, saúde, valorização imobiliária e desenvolvimento econômico. Esta é uma obra que impulsiona o crescimento da região ao beneficiar comunidades históricas e atrair novos empreendimentos, reforçando o caráter municipalista da atual gestão estadual”, ressaltou Amarildo.

A prefeita de Paverama, Michele Vargas, também enalteceu a parceria com o Estado e lembrou que iniciativas como o Pavimenta garantem melhorias concretas para municípios menores. “Hoje não entregamos apenas um asfalto, mas mais qualidade de vida para as pessoas das Posses e da Vila Felipe”, reforçou.

O ato também contou com a presença de lideranças estaduais e municipais, entre elas os secretários da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum, e do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, além do deputado Luciano Silveira.

Texto:Ascom Sedur e Ascom GVG
Edição: Anderson Machado/Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Na apresentação, Gabriel enfatizou os investimentos do governo em estradas, saúde, educação e segurança na região -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Vice-governador Há 34 minutos

Gabriel Souza fala sobre perspectivas de futuro e investimentos do governo do Estado no Litoral Norte

O vice-governador Gabriel Souza participou, nesta terça-feira (19/8), da primeira edição do Litoral do Futuro, realizada na Casa de Cultura Érico V...
Geral Há 5 horas

Polícia Federal investiga desvio de R$ 50 milhões da educação

Foram cumpridos mandados no Maranhão e no Piauí

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Ciclone extratropical causa chuva e rajadas de vento no Sul

Centro-oeste tem tempo estável e ausência de chuvas

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Não vamos permitir preconceito contra a Região Norte, diz Sabino

Ministro do Turismo critica restrição a pratos paraenses na COP30

 Imagem viralizada mostra cavalo branco caído no chão antes de mutilação em Bananal, SP. (Foto: Reprodução / Redes sociais)
Crueldade Há 7 horas

Polícia investiga denúncia de maus-tratos a cavalo mutilado com facão em Bananal, SP

Segundo a polícia, um jovem de 21 anos é investigado suspeito de ter cortado as patas de um cavalo com um facão após uma cavalgada. O animal morreu.

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 27°
22° Sensação
4.19 km/h Vento
56% Umidade
100% (17.45mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Quarta
20° 10°
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
17°
Domingo
11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 segundos

Brazil Promotion 2025 encerra evento de markerking promocional
Senado Federal Há 17 segundos

Senado aprova juíza Karen Luise para o Conselho Nacional do Ministério Público
Câmara Há 20 segundos

Câmara aprova urgência para projeto que prevê suspensão de 6 meses a deputado que impedir atividade legislativa
Câmara Há 23 segundos

Deputados aprovam urgência para projeto sobre proteção de crianças em ambiente digital
Senado Federal Há 25 segundos

Senadores e produtores rurais cobram solução para embargos preventivos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,50 +1,15%
Euro
R$ 6,41 +1,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,56%
Bitcoin
R$ 661,558,07 -2,77%
Ibovespa
134,432,27 pts -2.1%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias