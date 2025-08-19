Terça, 19 de Agosto de 2025
Investimentos do Avançar Mais na Saúde em hospitais do Sul do Estado somam R$ 285,1 milhões

Desde a primeira fase, o Programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 285,1 milhões (considerando valores já executados e em execução) para obras e c...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/08/2025 às 16h35
-

Desde a primeira fase, o Programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 285,1 milhões (considerando valores já executados e em execução) para obras e compra de equipamentos em hospitais da região Sul do Estado que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os investimentos possibilitados pelo programa, que completará quatro anos no início de setembro, estão ampliando e qualificando a rede hospitalar do Rio Grande do Sul.

Ainda com o nome de Avançar na Saúde, o programa foi lançado em setembro de 2021. Até o momento, o governo estadual já destinou R$ 1,16 bilhão para a Saúde. Desse valor, R$ 213,7 milhões foram anunciados no dia 4 de agosto para a nova fase do programa . A região Sul tem governo do Estado, recebendo mais R$ 25,4 milhões em investimentos.

Do valor já investido, foram pagos R$ 122,2 milhões por obras, já finalizadas ou em andamento, além de equipamentos, comprados ou em processo de aquisição, que qualificam a rede hospitalar regional. Outros R$ 162,9 milhões estão em tramitação na Secretaria da Saúde.

Maior investimento

Pelotas é o município mais beneficiado, com investimento superior a R$ 120 milhões, já realizados ou em andamento, através do Avançar Mais na Saúde. O destaque são os R$ 72,6 milhões destinados pelo Estado para a construção do futuro Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas, instituição que recebeu o maior investimento no Estado e que está com 80% das obras concluídas.

O governo estadual investiu R$ 55 milhões na construção da unidade, que atenderá pacientes de 23 municípios da região Sul. Outros R$ 3,6 milhões foram repassados para a compra de um tomógrafo e de um aparelho de raio-x digital, que irão equipar o centro de diagnóstico por imagem, de uma autoclave para a central de material esterilizado, entre outros aparelhos.

Na nova fase do Avançar Mais na Saúde, foram anunciados mais R$ 14 milhões em investimentos. O valor vai financiar a aquisição de materiais e equipamentos para viabilizar a abertura do novo hospital, que terá 121 leitos clínicos (dez deles de unidade de tratamento intensivo (UTI) para adultos e dez de UTI pediátrica), cinco salas cirúrgicas e dependências para recuperação. A instituição oferecerá atendimentos de urgência e emergência e nas especialidades de traumatologia, cardiologia e bucomaxilofacial, bem como cirurgia geral.

O programa também já destinou R$ 25,2 milhões para a Santa Casa de Pelotas, financiando obras e equipamentos, como mamógrafo, ressonância magnética e usina solar fotovoltaica. O Hospital de Beneficência Portuguesa foi beneficiado com outros R$ 10,6 milhões para a compra de equipamentos e revitalização da fachada. Já o Hospital Universitário de São Francisco de Paula, da Universidade Católica de Pelotas recebeu R$ 12,5 milhões para a compra de poltronas elétricas, equipamentos de hemodiálise, um microscópio para neurocirurgias de alta complexidade e aparelhos de raio-x, entre outros.

Outros destaques

Em Rio Grande, R$ 23,9 milhões foram destinados à Santa Casa, principal hospital do município. Os valores financiaram melhorias como a construção de um prédio anexo, compra de um elevador e ampliação do acesso às unidades de internação pelo SUS.

O Avançar Mais na Saúde ainda destinou, em suas diferentes fases, R$ 3,4 milhões para a Santa Casa de Bagé e R$ 3,2 milhões para a Santa Casa de São Lourenço do Sul. Também receberam investimentos do programa hospitais dos municípios de São José do Norte (R$ 2,2 milhões), Jaguarão (R$ 1,6 milhão), Santa Vitória do Palmar (R$ 1,5 milhão) e Aceguá (R$ 1,5 milhão), entre outros.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

Imagem de prostock-studio no Freepik
