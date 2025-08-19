Leva Motors projeta expansão nacional após um ano de mercado

A Leva Motors, fabricante brasileira de motos e scooters elétricas, completou recentemente seu primeiro ano de operação e já traça planos para ampliar sua atuação no país. Em meio a um cenário de crescimento do setor de duas rodas e de maior interesse por soluções sustentáveis de mobilidade, a empresa investe em expansão geográfica, desenvolvimento de novos modelos e fortalecimento da estrutura logística para sustentar o ritmo de crescimento.

Segundo o CEO e cofundador Gabriel Pilão, o primeiro ano da marca foi marcado por desafios significativos, já que o mercado ainda apresenta resistência à adoção de motos elétricas, especialmente após o colapso de empresas pioneiras do setor.

“O consumidor ainda tem certas desconfianças com motos elétricas, o que impacta negativamente a percepção do setor. Além disso, a alta taxa de juros tornou o crédito menos acessível, dificultando o financiamento e afetando diretamente as vendas”, afirma.

Apesar das dificuldades, a Leva encerrou o período com resultados considerados positivos. A empresa já conta com centenas de unidades circulando pelas ruas e prevê alcançar entre 10 e 12 lojas em operação em diferentes regiões do país.

“Percebemos, dia após dia, uma crescente confiança dos consumidores na marca Leva. A partir disso, queremos consolidar um posicionamento sólido e seguimos avançando com muita consistência”, destaca o executivo.

Para o segundo semestre de 2025, Pilão ressalta que a marca projeta manter o ritmo de crescimento com a inauguração de, pelo menos, quatro novas unidades: “A meta é atingir uma média de 60 motos vendidas por mês em toda a rede. Além da ampliação da presença física, também estamos investindo em iniciativas voltadas à eficiência operacional e à melhoria da experiência do cliente.”

No campo de desenvolvimento de produto, a Leva trabalha em novos modelos que buscam atender às principais demandas do mercado, como maior autonomia e preços mais competitivos. Embora os detalhes ainda não tenham sido divulgados, Pilão afirma que a área de produto atua com “total sigilo para entregar soluções que elevem o padrão das motos elétricas no Brasil”. Atualmente, a marca oferece os modelos ES1 (scooter urbana elétrica) e EG1 (motocicleta elétrica).

O plano de expansão da empresa ainda considera fatores como demanda regional e comportamento do consumidor. Capitais como Aracaju e Salvador estão entre as prioridades para novas inaugurações. “Buscamos sempre combinar oportunidades de mercado com parceiros locais qualificados que possam representar bem a marca”, explica o CEO.

Além da abertura de lojas, a Leva também estrutura sua cadeia logística e avalia parcerias estratégicas para sustentar o crescimento. A operação de montagem nacional está em fase de revisão, com foco em ganhos de escala e eficiência.

O cenário do mercado de veículos elétricos de duas rodas no Brasil reforça o otimismo da empresa. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), noticiados pelo portal AutoData, indicam que o segmento de motocicletas deve bater recorde histórico em 2025, com mais de 2 milhões de unidades vendidas. No segmento elétrico, o avanço foi de 104,74% no último ano, com cerca de 3.452 unidades licenciadas.

De acordo com o executivo, o setor de mobilidade elétrica tem ganhado tração no Brasil, principalmente no segmento de carros. “No caso das motos, ainda estamos nos estágios iniciais da adoção em massa, mas acreditamos que esse cenário vai mudar rapidamente”, analisa.

“A Leva nasceu justamente com a missão de liderar esse movimento nas duas rodas, com o objetivo de oferecer um produto acessível, confiável e com pós-venda sólido. E são estes os três pilares fundamentais para aumentar a confiança do consumidor nesse novo modelo de mobilidade”, completa.

Para ampliar o conhecimento sobre mobilidade elétrica, a empresa tem apostado em ações de conscientização junto à imprensa, em parcerias com influenciadores regionais e com a abertura de lojas, permitindo que o público possa testar os produtos.