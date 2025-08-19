Terça, 19 de Agosto de 2025
Governo do Estado assina convênio com Hospital São Camilo de Esteio para modernização de infraestrutura

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES) e o Hospital São Camilo, de Esteio, assinaram, nesta terça-feira (19/8), um convênio que...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/08/2025 às 14h45
Aporte será aplicado na adequação da central de gases medicinais e na reforma da fachada principal do hospital -Foto: Alina Souza/ Arquivo SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES) e o Hospital São Camilo, de Esteio, assinaram, nesta terça-feira (19/8), um convênio que garante o repasse de R$ 1,9 milhão para modernizar a infraestrutura da instituição. O investimento será aplicado na adequação da central de gases medicinais e na reforma da fachada principal do hospital, com o objetivo de qualificar ainda mais os serviços prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O projeto inclui a reestruturação da área física da central de gases conforme as normas vigentes e a aquisição de novos equipamentos para os sistemas de ar comprimido medicinal e de vácuo clínico. Também está prevista a reforma da fachada principal, com foco na melhoria do acesso e do acolhimento a pacientes e visitantes.

Instituição é referência regional em terapia intensiva

A titular da SES, Arita Bergmann, lembrou que o programa Avançar já soma R$ 1,1 bilhão em investimentos. “São recursos com impacto positivo direto para a população e nos serviços a ela oferecidos. O Hospital São Camilo é uma entidade que tem cumprido um papel importante nesses avanços”, afirmou.

Com cinco andares e mais de 11 mil metros quadrados de área construída, o Hospital São Camilo possui 152 leitos e realiza cerca de 72 mil atendimentos de urgência e emergência e mais de 2,1 mil cirurgias por ano. A instituição também é referência regional em terapia intensiva (UTI adulto e neonatal), obstetrícia, maternidade, exames de diagnóstico, internações clínicas e cirúrgicas, além de saúde mental.

“A modernização dos sistemas trará mais segurança e estabilidade ao abastecimento de gases essenciais para o funcionamento hospitalar”, afirmou o diretor-geral interino da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, Jonatã da Silva. “A reforma da fachada não é apenas uma questão estética. Queremos criar um ambiente mais acolhedor e com melhor qualidade para o público”, completou.

Mais investimentos

Além do convênio assinado nesta terça-feira, o Hospital São Camilo foi contemplado com um futuro repasse de R$ 6,2 milhões para a construção de uma nova unidade de atendimento de urgência e emergência. O anúncio foi feito no início de agosto, durante o lançamento da nova fase do programa Avançar Mais na Saúde .

O investimento, que será destinado ao município de Esteio, ampliará a capacidade de resposta do sistema de saúde local e regional em situações emergenciais, qualificando ainda mais o atendimento aos usuários do SUS. O processo para assinatura do convênio já está em tramitação.

Durante o ato de assinatura, o prefeito de Esteio, Felipe Costella, destacou o momento como mais um avanço na saúde pública do município. “Em questão de 15 dias, o governo do Estado assegurou mais de R$ 8 milhões para o nosso hospital”, destacou.

Também participaram do evento o titular da Secretaria de Logística e Transportes, Juvir Costella, e o secretário municipal de Saúde de Esteio, Gilson Menezes.

Melhorias entregues

O governo do Estado já aplicou outros R$ 2 milhões em melhorias no Hospital São Camilo, que resultaram em uma nova maternidade, um novo centro obstétrico e na reforma da UTI adulto.

Inaugurados em dezembro de 2024 , a maternidade e o centro obstétrico contam com duas salas cirúrgicas para cesarianas, três salas para pré-parto, parto e pós-parto, além de 19 leitos de alojamento conjunto para mães e bebês. Com os fluxos de atendimento reformulados, toda a área foi renovada e recebeu revestimento, mobiliário e climatização novos e iluminação adequada.

A nova UTI, inaugurada pelo governador Eduardo Leite, em 2023 , possui 400 metros quadrados e dez leitos de internação. O espaço recebeu melhorias como o novo sistema de ar-condicionado com filtragem especial, a redistribuição dos leitos e o novo posto de enfermagem e prescrição médica central. Também foi criada uma sala para acompanhantes e visitantes, com setor de acolhimento humanizado para familiares.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

