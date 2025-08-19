Terça, 19 de Agosto de 2025
12°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Agosto Dourado: Hospital Regional São Paulo promove formação intensiva sobre aleitamento materno

Fotos: Patrícia Vanzin/ Ascom HRSP O Hospital Regional São Paulo (HRSP), em Xanxerê e vinculado ao Governo do Estado, promoveu uma formação intensi...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
19/08/2025 às 14h00
Agosto Dourado: Hospital Regional São Paulo promove formação intensiva sobre aleitamento materno
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Patrícia Vanzin/ Ascom HRSP

O Hospital Regional São Paulo (HRSP), em Xanxerê e vinculado ao Governo do Estado, promoveu uma formação intensiva sobre aleitamento materno para celebrar o Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo da amamentação. A iniciativa, que teve inscrições gratuitas, reuniu colaboradores do hospital, profissionais da saúde e a comunidade, com o objetivo de aprimorar o cuidado humanizado para mães, bebês, famílias e os profissionais que os assistem.

Organizado pela Comissão de Aleitamento Materno (CAM) do HRSP, o evento foi realizado no auditório da Associação dos Funcionários Amigos do Hospital São Paulo (AFAHSP), em dois turnos (8h e 13h30), com tradução simultânea em LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais).

A formação foi conduzida pela renomada enfermeira Soninha Silva, referência nacional na área, fundadora do Congresso Catarinense de Aleitamento Materno e membro da Associação Brasileira de Aleitamento Materno (ABAM).

“O leite humano é muito mais que alimento; é bioengenharia da vida. Capacitar profissionais significa multiplicar esse impacto nas famílias, na saúde pública e na sustentabilidade”, ressaltou a enfermeira Soninha Silva, destacando a importância da capacitação para fortalecer a rede de apoio à amamentação.

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Instagram: @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Aporte será aplicado na adequação da central de gases medicinais e na reforma da fachada principal do hospital -Foto: Alina Souza/ Arquivo SES
Saúde Há 53 minutos

Governo do Estado assina convênio com Hospital São Camilo de Esteio para modernização de infraestrutura

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES) e o Hospital São Camilo, de Esteio, assinaram, nesta terça-feira (19/8), um convênio que...

 -
Saúde Há 3 horas

Informe epidemiológico aponta cenário desafiador da tuberculose no Estado

A Secretaria da Saúde (SES) disponibilizou, em agosto, o Informe Epidemiológico do Rio Grande do Sul – Tuberculose 2025 . O documento traz dados im...

 © Marcello Casal/Arquivo/Agência Brasil
Saúde Há 7 horas

Diagnóstico tardio do câncer de colo de útero eleva custos no SUS

Pesquisa mostra que demora aumenta internações e atendimentos

 -
Saúde Há 21 horas

Consulta pública recebe sugestões para Política de Monitoramento e Avaliação da Saúde no Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (SES), abriu consulta pública sobre os eixos da Política de Monitoramento e Avaliação da Saúde...

 -
Saúde Há 1 dia

Estado certifica 415 municípios que atingiram metas de vacinação em 2024

Os 415 municípios que atingiram as metas de aplicação das vacinas pentavalente, tríplice viral e contra o HPV receberão, na quarta-feira (20/8), o ...

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 27°
26° Sensação
5.99 km/h Vento
49% Umidade
100% (17.45mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Quarta
20° 10°
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
17°
Domingo
11°
Últimas notícias
Tecnologia Há 6 minutos

Leva Motors projeta expansão nacional após um ano de mercado
Câmara Há 6 minutos

Comissão da Mulher promove debate sobre trabalho doméstico no Brasil
Câmara Há 6 minutos

Setor portuário defende mais investimentos em acessos e dragagem
Câmara Há 21 minutos

Projeto permite suspensão de deputados que praticarem agressões físicas ou impedirem atividade legislativa
Cultura Há 21 minutos

Encontro dos Ecossistemas Audiovisuais do RS é realizado no Festival de Cinema de Gramado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,49 +0,97%
Euro
R$ 6,40 +0,88%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,56%
Bitcoin
R$ 659,370,80 -2,92%
Ibovespa
134,683,44 pts -1.92%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias