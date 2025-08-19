Agosto Dourado: Hospital Regional São Paulo promove formação intensiva sobre aleitamento materno

Fotos: Patrícia Vanzin/ Ascom HRSP

O Hospital Regional São Paulo (HRSP), em Xanxerê e vinculado ao Governo do Estado, promoveu uma formação intensiva sobre aleitamento materno para celebrar o Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo da amamentação. A iniciativa, que teve inscrições gratuitas, reuniu colaboradores do hospital, profissionais da saúde e a comunidade, com o objetivo de aprimorar o cuidado humanizado para mães, bebês, famílias e os profissionais que os assistem.

Organizado pela Comissão de Aleitamento Materno (CAM) do HRSP, o evento foi realizado no auditório da Associação dos Funcionários Amigos do Hospital São Paulo (AFAHSP), em dois turnos (8h e 13h30), com tradução simultânea em LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais).

A formação foi conduzida pela renomada enfermeira Soninha Silva, referência nacional na área, fundadora do Congresso Catarinense de Aleitamento Materno e membro da Associação Brasileira de Aleitamento Materno (ABAM).

“O leite humano é muito mais que alimento; é bioengenharia da vida. Capacitar profissionais significa multiplicar esse impacto nas famílias, na saúde pública e na sustentabilidade”, ressaltou a enfermeira Soninha Silva, destacando a importância da capacitação para fortalecer a rede de apoio à amamentação.

