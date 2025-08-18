Consulta pública recebe sugestões para Política de Monitoramento e Avaliação da Saúde no Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (SES), abriu consulta pública sobre os eixos da Política de Monitoramento e Avaliação da Saúde (Pemas) no Rio Grande do Sul. Até 4 de setembro, os interessados podem contribuir para o aprimoramento dos princípios e das diretrizes preenchendo o formulário disponível on-line na página da consulta. A participação é voluntária.



A Pemas busca desenvolver uma cultura institucional de monitoramento e avaliação como prática estruturante da gestão da saúde no cotidiano do trabalho e das atividades para a tomada de decisões. A ênfase é na análise crítica e na revisão de processos durante sua implementação.

As sugestões podem ser feitas em temas como: fortalecimento da capacidade institucional; desenvolvimento de ferramentas e métodos padronizados de monitoramento e avaliação; formação e engajamento dos participantes; e governança. Também pode ser sugerido um novo eixo da Pemas.

Para garantir a rastreabilidade e a transparência das informações recebidas, será identificado nas respostas o nome ou instituição de cada participante, além do município e da categoria (gestor, trabalhador da saúde, usuário ou integrante da sociedade civil). As informações serão usadas apenas para elaboração e aprimoramento da Pemas, sendo respeitada a confidencialidade conforme a legislação, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).