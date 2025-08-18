Segunda, 18 de Agosto de 2025
Estado certifica 415 municípios que atingiram metas de vacinação em 2024

Os 415 municípios que atingiram as metas de aplicação das vacinas pentavalente, tríplice viral e contra o HPV receberão, na quarta-feira (20/8), o ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/08/2025 às 15h33
-

Os 415 municípios que atingiram as metas de aplicação das vacinas pentavalente, tríplice viral e contra o HPV receberão, na quarta-feira (20/8), o selo Município Amigo da Vacina, uma iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), em parceria com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS), para valorizar as estratégias de imunização adotadas.

Na segunda edição da inciativa, 415 municípios receberão o certificado. Desses, 139 serão contemplados com o selo ouro; 153, com o selo prata; e 123, com o selo bronze. Para receberem o selo, os municípios foram classificados em três categorias, levando em conta a cobertura vacinal registrada em 2024, o tipo de vacina e suas respectivas faixas etárias.

As categorias

  • Categoria Baby:cobertura maior ou igual a 95% (terceira dose para menores de um ano de idade) para a vacina pentavalente.
  • Categoria Dente de Leite:cobertura maior ou igual a 95% (primeira dose para crianças de um ano de idade) para a vacina tríplice viral.
  • Categoria Teens:cobertura maior ou igual a 80% (adolescentes e pré-adolescentes de nove anos a 14 anos, uma dose) para vacina contra o HPV.

Os selos também são divididos conforme o número de categorias em que os municípios obtiveram o índice mínimo: em ouro (meta atingida nas três categorias); prata (meta atingida em duas categorias) e bronze (meta atingida em uma categoria).

As vacinas

  • Pentavalente:protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactériaHaemophilus influenzaetipo B. Deve ser aplicada no primeiro ano de vida do bebê, em um esquema de três doses (aos dois, quatro e seis meses de idade).
  • Tríplice Viral:protege contra o sarampo, caxumba e a rubéola. Uma dose deve ser aplicada aos 12 meses de idade e a segunda aos 15 meses (com a tetraviral, que protege adicionalmente contra varicela).
  • HPV:protege jovens e adolescentes contra o papilomavírus humano, responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo e associado ao desenvolvimento de quase todos os casos de câncer de colo do útero, bem como de diversos outros tumores em homens e mulheres. A vacina é indicada para meninas e meninos de nove a 14 anos, com esquema de dose única.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
