Governador visita obras da Vila da Saúde e UBSF Jardim Edilene em Joinville

Foto: Marllon Legnaghi / SecomGOVSCO governador Jorginho Mello, acompanhado do prefeito Adriano Silva, visitou o andamento das obras da Vila da Saú...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
18/08/2025 às 12h49
Governador visita obras da Vila da Saúde e UBSF Jardim Edilene em Joinville
Foto: Marllon Legnaghi / SecomGOVSC

Foto: Marllon Legnaghi / SecomGOVSC

O governador Jorginho Mello, acompanhado do prefeito Adriano Silva, visitou o andamento das obras da Vila da Saúde e da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Jardim Edilene, em Joinville. Após finalizada, será o maior Centro de Saúde do município. O Estado está investindo R$ 5 milhões na construção de novo espaço, a fim de fortalecer a rede de atenção primária. 

“Aqui será o maior Centro de Saúde de Santa Catarina. Não só um Centro de Saúde. Uma Vila da Saúde. A região de Paranaguamirim, aqui em Joinville, vai ganhar vários equipamentos de promoção e prevenção. Pista de caminhada, academia, espaço para dança e outras atividades”, destaca o governador Jorginho Mello.

A Vila da Saúde será um ponto de referência para a comunidade, oferecendo serviços de saúde e espaços de lazer e convivência. Terá pista de caminhada, parque infantil, academia ao ar livre, espaço coberto para prática de atividades em grupo, pergolado, orquidário e horta comunitária.

“Este é um dos bons projetos que temos com o Governo do Estado. O espaço terá capacidade de até 12 equipes de saúde da família que vão atender nossos pacientes da região do Paranaguamirim”, explica o prefeito Adriano Silva.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

 A Unidade Básica terá uma área construída de 1,8 mil metros quadrados. A estrutura contará com 24 consultórios médicos e de enfermagem, cinco consultórios odontológicos, recepção, farmácia, sala de vacinas, sala de acolhimento, sala de procedimentos, sala de curativos, sala de coleta de exames, sala multiuso e área para os agentes comunitários de saúde.

Também haverá espaços de apoio como sanitários, copa, vestiário de funcionários, salas de esterilização de materiais, sala administrativa, almoxarifado e depósito de material de limpeza.

A Vila da Saúde e a nova UBSF Jardim Edilene são dois serviços que funcionarão de forma complementar. O espaço está localizado em uma área de 7,6 mil metros quadrados, no bairro Paranaguamirim, na região sul do município. A estrutura substituirá as atuais UBSFs Jardim Edilene e Estevão de Matos, que funcionam em imóveis alugados. O valor total da obra é R$ 11,7 milhões, fruto da parceria entre a Prefeitura de Joinville e o Governo do Estado.

Mais informações:
Gabriela Ressel
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078 
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram @saude.sc

