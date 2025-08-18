Agosto Dourado: Hospital Materno-Infantil Santa Catarina busca doadoras para manter fornecimento de leite materno

Foto: Divulgação Hmisc

O Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc), em Criciúma, está buscando novas doadoras de leite materno. A unidade, que faz parte da rede de saúde do governo estadual, reforça que o Banco de Leite Humano precisa de um reforço para garantir a alimentação de, em média, dez recém-nascidos por dia.

Esse mês, conhecido como o Agosto Dourado, é dedicado à conscientização sobre a importância da amamentação e da doação de leite materno. Para a equipe do Hmisc, o gesto de doar é fundamental para que os bebês internados, que precisam de cuidados especiais, possam receber o alimento mais completo para o seu desenvolvimento, dispensando fórmulas industrializadas.

“O aleitamento materno é o alimento mais importante para o bebê até os seis meses, sendo recomendado como complemento até os dois anos ou até quando a criança e a mãe se sentirem confortáveis”, explica a enfermeira Edileia Camilo, coordenadora do Banco de Leite.

Atualmente, o hospital conta com cerca de 40 doadoras ativas, mas a equipe precisa de um fluxo constante de novas participantes. Segundo a enfermeira, a sazonalidade é um fator importante, já que muitas mães interrompem as doações naturalmente quando o excedente de leite acaba.

Edileia também destaca os benefícios para a mãe. “Além de proporcionar um melhor desenvolvimento para o bebê, como melhora na fala e na deglutição, a amamentação contribui para a diminuição do sangramento pós-parto, a melhora do tônus muscular do útero e a redução da probabilidade de câncer de mama”, cita.

Para se tornar uma doadora, as mães podem entrar em contato com o Banco de Leite do Hmisc pelo WhatsApp no número (48) 98849-6636, pelo telefone (48) 3512-2137 do hospital ou pelo Instagram @bancodeleitecriciuma. A equipe do hospital agendará o cadastro, que pode ser feito tanto na unidade quanto em casa, e fornecerá as orientações necessárias. Após a coleta de exames e a liberação médica, a retirada dos frascos de leite é combinada na residência da doadora.