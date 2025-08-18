Segunda, 18 de Agosto de 2025
SC Transplantes promove capacitações para qualificar processo de doação de órgãos

Foto: Divulgação SESA Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina (SC Transplantes), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), está r...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
18/08/2025 às 10h49
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação SES

A Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina (SC Transplantes), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), está realizando uma série de cursos em diferentes regiões do estado ao longo do ano. O objetivo é qualificar a atuação de profissionais envolvidos no processo de doação e transplante de órgãos, por meio de módulos como Comunicação em Situações Críticas, Determinação da Morte Encefálica e outras etapas do Processo de Doação e Transplante.

“As capacitações, ou seja, os eventos de educação e treinamento, sempre foram o principal elemento na busca por melhores resultados em todo o processo de doação e transplante, especialmente na questão da não autorização familiar, que Santa Catarina registra hoje uma das taxas mais baixas do Brasil. Com essas atividades que promovemos, temos colhido resultados impressionantes”, destacou o coordenador da SC Transplantes, Dr. Joel de Andrade.

Entre abril e agosto, as formações aconteceram em cidades como Florianópolis, Criciúma, Lages, Chapecó, Joinville, Itajaí e Blumenau. O conteúdo foi voltado a médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais da área, fortalecendo o sistema catarinense.

Além das capacitações, a SC Transplantes tem realizado visitas a hospitais doadores, promovendo uma discussão dos resultados em âmbito estadual e institucional. Essa aproximação busca soluções que permitam elevar o número de doações e garantir maior eficiência do sistema estadual.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
