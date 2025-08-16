Governo Eduardo Leite investe mais de R$ 15,6 milhões na qualificação da Santa Casa de Alegrete

Santa Casa também foi contemplada com R$ 5,5 milhões para construção de unidade de saúde mental -Foto: Divulgação Santa Casa de Alegrete

Alegrete tem governo do Estado. A Santa Casa de Alegrete, referência hospitalar para cerca de 450 mil habitantes da Fronteira Oeste, vem qualificando seus serviços e infraestrutura por meio de investimentos do governo Eduardo Leite. Somente nos últimos anos, mais de R$ 15,6 milhões foram destinados pela Secretaria da Saúde (SES) à instituição, contemplando obras já concluídas, projetos em andamento e novas iniciativas anunciadas.

Avançar Mais na Saúde

Na nova fase do Programa Avançar Mais na Saúde, lançada no início de agosto, com previsão de R$ 213,7 milhões em investimentos em todo o Rio Grande do Sul, a Santa Casa foi contemplada com R$ 5,5 milhões para a construção da primeira etapa da unidade de saúde mental.

O projeto prevê 12 novos leitos, com áreas específicas para dependência química e outros transtornos, separadas por gênero. O convênio para o repasse está em tramitação na SES.



Qualificação do atendimento

Atualmente, a unidade conta com 20 leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e uma equipe multidisciplinar formada por médicos, psiquiatras, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos e profissionais administrativos.

“Nos últimos anos, recebemos importantes recursos por meio do Programa Avançar, que resultaram em melhorias estruturais, aquisição de equipamentos modernos e ampliação de serviços. Isso beneficiou diretamente pacientes de Alegrete e de toda a nossa região”, destaca o diretor do hospital, Roberto Segabinazzi.

“Esses investimentos tiveram impactos positivos na região, com melhoria na assistência aos pacientes e mais acesso a exames e procedimentos”, comenta a diretora-adjunta da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, Andréia Carneiro.

Dois projetos em fase de execução: construção da nova UTI adulto e aquisição de equipamento de ressonância magnética -Foto: Divulgação Santa Casa de Alegrete Nova UTI adulta será maior

Dois projetos estão em fase de execução: a construção da nova unidade de tratamento intensivo (UTI) adulto e a aquisição de um equipamento de ressonância magnética.

A nova UTI terá dez leitos (dois a mais que a atual) e está em fase final de obras. A inauguração deve ocorrer em breve. Com cerca de 300 metros quadrados, o espaço reformado atenderá às exigências legais e substituirá a unidade em funcionamento. Para a obra, a SES repassou R$ 980 mil, e o hospital contribuiu com uma contrapartida de R$ 770 mil.

Ampliação de exames de ressonância magnética

Adquirido com repasse estadual de R$ 4,4 milhões, o novo equipamento de ressonância magnética de campo fechado já chegou à instituição e será instalado após a conclusão da obra no setor de diagnóstico por imagem.

Atualmente, a Santa Casa já possui um aparelho de campo aberto, com o qual realiza mensalmente cerca de 180 exames de ressonância por mês contratualizados pelo Estado. A chegada do novo aparelho permitirá que até 300 procedimentos mensais sejam realizados.

A ressonância magnética de campo fechado possui estrutura em formato de túnel e utiliza campos magnéticos mais potentes, oferecendo imagens de alta resolução e maior precisão diagnóstica, sendo ideal para exames do cérebro, da coluna, das articulações e dos músculos.

Já o equipamento de campo aberto tem estrutura mais acessível, com laterais abertas e campo magnético menos intenso, oferecendo maior conforto a pacientes, embora com qualidade de imagem inferior e limitações em casos que exigem diagnósticos mais complexos.

Atendimento humanizado para gestantes e mães

Em agosto de 2024, foram inaugurados no hospital o ambulatório de gestantes de alto risco e a casa de acolhimento para mães com bebês internados na UTI neonatal (para crianças recém-nascidas de até 28 dias de idade), além da reforma e ampliação da unidade de endoscopia e colonoscopia. Os investimentos somaram R$ 2,2 milhões, por meio do programa Avançar na Saúde (cujo nome atual é Avançar Mais na Saúde).

A chamada Casa das Mães da Neo oferece acolhimento a mães de outros municípios que precisam permanecer em Alegrete durante a internação dos filhos. O espaço conta com duas salas e oferece alimentação completa, fornecida pela Santa Casa, promovendo a humanização do atendimento e o fortalecimento do vínculo entre mães e bebês.

O ambulatório atende gestantes, puérperas e recém-nascidos em situação de risco, com acompanhamento especializado por equipe de referência.

Em 2024, foram inaugurados o ambulatório de gestantes de alto risco e a casa de acolhimento para mães com bebês na UTI neonatal -Foto: Divulgação Santa Casa de Alegrete

Investimentos do governo na Santa Casa de Alegrete

2021 – Aquisição de equipamentos para o Centro Cirúrgico Reestruturação dos serviços de cirurgia, aumento da qualidade da assistência e ampliação de 40% nas cirurgias eletivas. R$ 1.440.014,40





2021 – Equipamentos para a Unidade de cuidados intermediários neonatal convencional para recém-nascidos de alto risco, com cinco leitos habilitados e equipamentos para hemodiálise Ampliação de 50% no atendimento a novos recém-nascidos. Aumento de 30% na capacidade de atendimento, passando a receber pacientes de toda a região. R$ 1.104.563,18





2022 – Obra de ampliação e modernização da UTI adulto de oito para dez leitos Mais capacidade de atendimento e conforto, com oito leitos e dois isolamentos. R$ 980 mil





2022 – Construção da casa da gestante e do ambulatório de gestação de alto risco e reforma da unidade de endoscopia e colonoscopia. Atendimento especializado para gestantes, puérperas e recém-nascidos em situação de risco, além de hospedagem para mães com problemas na gestação ou mães vindas de outras cidades para acompanhar seus prematuros. Desde outubro de 2024, já recebeu 35 puérperas e 20 acompanhantes, e realizou 1.018 consultas. Ampliação de salas de exames e modernização, mais qualidade e resolutividade nos exames. R$ 2.232.551,30





2022 - Aquisição de ressonância magnética de campo fechado e adequações estruturais, incluindo blindagem, refrigeração e subestação de energia. Maior precisão diagnóstica e agilidade em exames de alta complexidade, aumentando muito o número de exames para o SUS. Agora o hospital conta com dois equipamentos: campo fechado e campo aberto, ampliando a capacidade e a flexibilidade para diferentes necessidades dos pacientes. R$ 4,4 milhões





2025 - Construção da unidade de saúde mental e aquisição de 13 equipamentos de hemodiálise. Estrutura de quatro andares, com atendimento ambulatorial, emergência, estabilização e 12 leitos na primeira etapa. Alas masculinas e femininas separadas, com distinção entre transtornos por uso de substâncias e transtornos psiquiátricos. R$ 5,5 milhões

