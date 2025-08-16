Sábado, 16 de Agosto de 2025
Sicredi destina R$ 435 milhões a investimentos sociais em 2024

Montante representa um aumento de 11,5% em relação ao ano de 2023

Por: Editoria Local Fonte: Sicredi
16/08/2025 às 12h23
Com o propósito de gerar prosperidade às pessoas e comunidades, o Sicredi registrou em 2024 um valor recorde de Investimento Social (Foto: Divulgação | Sicredi)

Com o propósito de gerar prosperidade às pessoas e comunidades, o Sicredi – instituição financeira cooperativa, presente em todo o país e com mais de nove milhões de associados – registrou em 2024 um valor recorde de Investimento Social. Somente em 2024, foram mais de R$ 435 milhões direcionados para projetos sociais, provenientes do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), do Fundo Social, de doações, de leis de incentivo e do patrocínios socioculturais, das 103 cooperativas de crédito que compõem o Sicredi. Isso representa mais de R$ 1 milhão de investimento diário em projetos que fortalecem as comunidades e promovem o desenvolvimento local. O montante representa um aumento de 11,5% em relação ao ano anterior.

— O modelo cooperativista tem em seus princípios o interesse pela comunidade, então o desenvolvimento local faz parte do nosso negócio, que tem as soluções financeiras como meio para atingirmos o nosso propósito, de levar a prosperidade para as pessoas e comunidades onde estamos presentes. Cada projeto apoiado é a materialização do nosso compromisso de estarmos realmente integrados e atuantes em cada localidade que estamos presentes — afirma Romeo Balzan, Superintendente de Cooperativismo do Sicredi.

O modelo de negócio cooperativista é singular, pois todas as cooperativas de crédito destinam, no mínimo, 5% das sobras líquidas apuradas no exercício, para constituir o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, mais conhecido como FATES, sendo seus recursos aplicados principalmente na assistência aos associados, seus familiares, quando previsto no estatuto social e na comunidade onde residem. Em 2024, R$ 326,2 milhões foram utilizados pelas cooperativas para investimento social.

Outra importante fonte de recursos, é o Fundo Social Sicredi, uma iniciativa que destina parte dos resultados financeiros das cooperativas para apoiar projetos sociais de interesse coletivo voltados para educação, cultura, esporte, meio ambiente, segurança, inclusão e demais temas alinhados aos princípios do cooperativismo. Em 2024, mais de R$ 75,5 milhões foram direcionados a 7.324 projetos sociais por meio do Fundo Social, beneficiando mais de 7,2 milhões de pessoas.

 

