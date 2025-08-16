Sábado, 16 de Agosto de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 24ª sessão, 21ª ordinária, realizada no dia 11 de agosto de 2025

Por: Editoria Local Fonte: Câmara de Vereadores
16/08/2025 às 12h19
Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 24ª sessão, 21ª ordinária, realizada no dia 11 de agosto de 2025

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 24ª sessão, 21ª ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Lucas Amauri Farias (UNIÃO), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foram apreciadas como matérias recebidas:

- Proposição n° 038/2025, do vereador Felipe Kronbauer: que o Poder Executivo conceda redução na alíquota de IPTU para imóveis que possuam Área de Preservação Permanente (APP) e/ou Reserva Legal (RL).

- Pedido de Informação nº 016/2025, da vereadora Claudiane da Silva: que o Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, encaminhe a esta Casa Legislativa informações a respeito da distribuição de postes de energia para famílias carentes junto a bairros do Município.

- Projeto de Lei nº 0046/2025, do Executivo. Dispõe sobre a estrutura do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Coronel Bicaco/RS.

- Projeto de Lei nº 0047/2025, do Executivo. Dispõe sobre o Plano de Financiamento do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Coronel Bicaco/RS.

- Projeto de Lei nº 057/2025, do Executivo: altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal nº 4.629/2020, que reestruturou os Quadros de Cargos e Funções Públicas do Município de Coronel Bicaco/RS, estabeleceu o respectivo Plano de Carreira dos Servidores, e deu outras providências.

- Projeto de Lei nº 058/2025, de 15 de julho de 2025. Autoriza a contratação temporária, em caráter emergencial e de excepcional interesse público, de servidores para atuarem junto à Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Bicaco/RS.

- Projeto de Lei nº 061/2025, do Executivo: autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua para pagamento das despesas do mês de julho/2025, e dá outras providências.

- Projeto de Lei nº 062/2025, do Executivo: altera a Lei Municipal nº 1.543, de 24 de setembro de 2002, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Coronel Bicaco/RS.

- Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2025, do vereador Jonas Vieira. Institui o Programa Municipal de Capacitação Continuada de Diretores Escolares “Educação que Inspira” no Município de Coronel Bicaco/RS e dá outras providências.

Continuam na Casa para tramitação:

- Projeto de Lei nº 060/2025, do Executivo: dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Coronel Bicaco/RS para o período de 2026 a 2029, e dá outras providências.

- Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2025, do vereador Luiz Flávio Rangel: cria o Programa Municipal de Ampliação e Disseminação da Cultura Tradicionalista Gaúcha no âmbito de Coronel Bicaco.

Para conferir todas as matérias na íntegra, acesse o site da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco.

Para acompanhar o áudio da sessão na íntegra, clique aqui.

Secretaria da Câmara Municipal, 12 de agosto de 2025.

Anderson M. Poleze - Diretor Geral

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banrisul alcançou lucro líquido de R$ 619,2 milhões no primeiro semestre de 2025 (Foto: Diones Roberto Becker)
Balanço Há 2 horas

Lucro líquido do Banrisul cresce 42,4% no primeiro semestre de 2025

Crescimento de R$ 184,3 milhões frente ao resultado do mesmo período de 2024

Com o propósito de gerar prosperidade às pessoas e comunidades, o Sicredi registrou em 2024 um valor recorde de Investimento Social (Foto: Divulgação | Sicredi)
Fundo Social Há 2 horas

Sicredi destina R$ 435 milhões a investimentos sociais em 2024

Montante representa um aumento de 11,5% em relação ao ano de 2023

 Propagação de uma frente fria no oceano mantém a nebulosidade e a possibilidade de garoas e chuviscos isolados (Foto: Diones Roberto Becker)
Clima Há 5 horas

Próxima semana tem previsão de retorno das chuvas ao Estado

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 33/2025

 (Foto: Reprodução)
Rio Grande o Sul Há 1 dia

Começou nesta sexta (15) adesão ao Acordo Gaúcho para regularizar dívidas antigas de IPVA

Acordo Gaúcho permite parcelamento ou pagamento à vista com até 90% de desconto em multas e está disponível até dezembro de 2025.
Jalmo Fornari Há 3 dias

Nostalgia dos anos 80

Uma homenagem à Escola Sepé que elegeu este tema para a Feporli 2025

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
22° Sensação
1.76 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
18h14 Pôr do sol
Domingo
23° 11°
Segunda
23° 12°
Terça
26° 17°
Quarta
21° 12°
Quinta
23° 10°
Últimas notícias
Trânsito Há 1 minuto

Motorista de 61 anos morre em colisão na RSC-472 em Santa Rosa
BR-386 Há 3 minutos

Iraí: Acidente envolvendo três veículos provoca um óbito
Economia Há 7 minutos

Conferência aprova 80 propostas de políticas sobre economia solidária
Balanço Há 1 hora

Lucro líquido do Banrisul cresce 42,4% no primeiro semestre de 2025
Esportes Há 2 horas

Rádio Nacional acompanha jogos da 20ª rodada da Série A do Brasileirão

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,02%
Euro
R$ 6,32 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 674,264,92 +0,40%
Ibovespa
136,340,77 pts -0.01%
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6801 (15/08/25)
14
16
18
29
32
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3470 (15/08/25)
01
04
05
07
08
10
12
13
14
18
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias