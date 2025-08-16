Em Jaguari, Gabriel Souza anuncia investimentos nas áreas da saúde, habitação, infraestrutura e desenvolvimento social

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Jaguari nesta sexta-feira (15/8), onde anunciou investimentos nas áreas da saúde, desenvolvimento social, habitação e agricultura que somam cerca de R$ 12 milhões. Os anúncios ocorreram durante um almoço no Clube 7 de Setembro, no município. Gabriel também visitou o Hospital de Caridade do município, que recebeu recursos do governo do Estado. O secretário do Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, e o prefeito de Jaguari, Igor Tambara, além de outros prefeitos da região acompanharam as agendas.

Para o vice-governador, os recursos anunciados em Jaguari representam o longo trabalho que o governo do Estado vem fazendo para o equilíbrio financeiro e, assim, atender às demandas dos municípios. “Estar no interior do Estado e poder falar sobre investimentos em tantas áreas importante, é o resultado das contas equilibradas e uma gestão eficiente. Jaguari está recebendo hoje recursos para diversos setores que irão ajudar no desenvolvimento do município e região”, afirmou.

Parte dos recursos irá para o Hospital de Caridade, que vai receber R$ 766 mil do governo do Estado para a reforma do forro e do telhado. Parte do telhado do hospital ainda é composta por telhas da construção original, datada da década de 40. Com o aumento da frequência de ventanias, chuvas intensas e granizo, essas telhas têm se quebrado, provocando infiltrações. “Agora, com o Estado podendo aumentar os recursos para a saúde, e superando os 12% mínimos de receita aplicada em saúde, vamos poder investir ainda mais em projetos como esse para qualificar hospitais e unidades de atendimento pelo Rio Grande”, projetou o vice-governador ao se referir sobre o acordo do governo com o Ministério Público , anunciado nesta quinta-feira (14/8) pelo governador Eduardo Leite.

Gabriel Souza anunciou vários investimentos em Jaguari, inclusive na área da saúde -Foto: Joel Vargas/GVG

Durante o almoço, Gabriel também falou sobre as 40 unidades habitacionais definitivas do programa A Casa é Sua – Calamidade que serão instaladas na cidade, com investimento estadual de R$ 6,16 milhões. O projeto inclui 40 conjuntos de fossa, filtro e sumidouro, com investimento de R$ 435 mil. A contrapartida do município será de R$ 2 milhões, incluindo terreno e infraestrutura.

Desenvolvimento social, infraestrutura e desassoreamento

Gabriel destacou no evento que o governo do Estado já garantiu o repasse de R$ 500 mil para a construção de um novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que atenderá famílias inscritas no CadÚnico e em situação de vulnerabilidade social.

O secretário Beto Fantinel afirmou ainda que o investimento terá um grande impacto positivo na comunidade da região. “Estamos juntos na reconstrução, no fortalecimento e na resiliência. É assim que vamos devolver dignidade, renda e oportunidades às comunidades que mais precisam”, disse. E para garantir mobilidade, escoamento da produção agrícola e segurança para a população rural, o governo irá repassar R$ 500 mil para serviços de horas-máquina para recuperação de estradas vicinais e acessos rurais afetados pelas chuvas.

Além disso, Jaguari foi incluída na segunda fase do programa Desassorear RS , anunciado pelo governador Eduardo Leite nesta sexta-feira (15/8). O governo irá destinar R$ 91 millhões nessa segunda etapa. Para Jaguari, serão repassados R$ 3,4 milhões para desassoreamento. Com a iniciativa, já foram removidos dois milhões de metros cúbicos de sedimentos de rios e sistemas pluviais em diversas regiões do Estado desde janeiro deste ano. O objetivo é reduzir riscos de alagamentos e melhorar a drenagem urbana em áreas críticas. O investimento total no eixo 1 é de R$ 305 milhões contemplando 221 municípios.

Governo do Estado em Jaguari

O município, no Vale do Jaguari, recentemente recebeu outros investimentos com recursos do tesouro do Estado. Em maio, foi inaugurada a nova estrutura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Rivera , reformada com R$ 176,5 mil do programa Avançar na Saúde e integra a Rede Bem Cuidar (RBC). A reforma incluiu pintura interna e externa, nova passarela de acesso e calçada com acessibilidade, proporcionando um atendimento mais acolhedor à população.

O governo gaúcho ainda repassou R$ R$ 250 mil para a reforma do CREAS, por meio do projeto Reconstrução SUAS, vinculado ao Piso Gaúcho Especial. Para a população idosa, está prevista a reforma do Centro Dia, com investimento de até R$ 250 mil. O espaço será instalado em prédio já existente no bairro Rivera, e atenderá critérios técnicos e legais definidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

Alameda das Bandeiras e turismo religioso

Gabriel Souza também esteve em Santa Maria, onde participou de uma reunião com prefeitos da região para tratar sobre turismo religioso. Em seguida, esteve presente na inauguração da Alameda das Bandeiras da Basílica da Medianeira. Foram hasteadas as flâmulas dos 26 municípios que fazem parte da Arquidiocese de Santa Maria. Gabriel, acompanhado dos secretários Beto Fantinel e Jorge Pozzobom, hasteou a bandeira do Rio Grande do Sul.

Gabriel Souza participou da inauguração da Alameda das Bandeiras da Basílica da Medianeira -Foto: Joel Vargas/GVG

Em seguida, foi realizada uma missa na Basílica para celebrar o primeiro ano de Nossa Senhora Medianeira como Rainha do Povo Gaúcho, título concedido ano passado pelo Vaticano após as enchentes que atingiram o Estado. A coroação foi realizada pelo episcopado gaúcho no dia 15 de agosto do ano passado, dia que passou a ser feriado em Santa Maria. O vice-governador segue em Santa Maria onde cumpre agendas neste sábado.

Texto: Dayanne Rodrigues/Ascom GVG

Edição: Secom