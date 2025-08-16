Próxima semana tem previsão de retorno das chuvas ao Estado

Propagação de uma frente fria no oceano mantém a nebulosidade e a possibilidade de garoas e chuviscos isolados (Foto: Diones Roberto Becker)

A próxima semana tem previsão do tempo com retorno das chuvas ao Rio Grande do Sul. A propagação de uma frente fria no oceano mantém a nebulosidade e a possibilidade de garoas e chuviscos isolados.

As informações atualizadas constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 33/2025, produzido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (16/8) e domingo (17/8): o tempo firme com grande amplitude térmica vai predominar na maioria das regiões, e somente na zona Sul a intensificação dos ventos em níveis baixos da atmosfera pode manter a nebulosidade e a possibilidade de pancadas de chuva.

- Segunda-feira (18/8): o tempo seco deve seguir predominando e as temperaturas elevadas, com valores das máximas superiores a 25°C em diversas regiões do RS.

- Terça (19/8) e quarta-feira (20/8): o deslocamento de uma nova frente fria provocará chuvas em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados.

Os volumes de chuva esperados deverão variar entre 5 e 10 milímetros (mm) na maioria das regiões e somente na zona Sul e Campanha os volumes devem superar 20mm e alcançar 30mm na Fronteira Oeste.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.