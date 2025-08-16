Sábado, 16 de Agosto de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Próxima semana tem previsão de retorno das chuvas ao Estado

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 33/2025

Por: Editoria Local Fonte: SEAPI-RS
16/08/2025 às 09h30
Próxima semana tem previsão de retorno das chuvas ao Estado
Propagação de uma frente fria no oceano mantém a nebulosidade e a possibilidade de garoas e chuviscos isolados (Foto: Diones Roberto Becker)

A próxima semana tem previsão do tempo com retorno das chuvas ao Rio Grande do Sul. A propagação de uma frente fria no oceano mantém a nebulosidade e a possibilidade de garoas e chuviscos isolados.

As informações atualizadas constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 33/2025, produzido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (16/8) e domingo (17/8): o tempo firme com grande amplitude térmica vai predominar na maioria das regiões, e somente na zona Sul a intensificação dos ventos em níveis baixos da atmosfera pode manter a nebulosidade e a possibilidade de pancadas de chuva.

- Segunda-feira (18/8): o tempo seco deve seguir predominando e as temperaturas elevadas, com valores das máximas superiores a 25°C em diversas regiões do RS.

- Terça (19/8) e quarta-feira (20/8): o deslocamento de uma nova frente fria provocará chuvas em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados.

Os volumes de chuva esperados deverão variar entre 5 e 10 milímetros (mm) na maioria das regiões e somente na zona Sul e Campanha os volumes devem superar 20mm e alcançar 30mm na Fronteira Oeste.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banrisul alcançou lucro líquido de R$ 619,2 milhões no primeiro semestre de 2025 (Foto: Diones Roberto Becker)
Balanço Há 2 horas

Lucro líquido do Banrisul cresce 42,4% no primeiro semestre de 2025

Crescimento de R$ 184,3 milhões frente ao resultado do mesmo período de 2024

Com o propósito de gerar prosperidade às pessoas e comunidades, o Sicredi registrou em 2024 um valor recorde de Investimento Social (Foto: Divulgação | Sicredi)
Fundo Social Há 3 horas

Sicredi destina R$ 435 milhões a investimentos sociais em 2024

Montante representa um aumento de 11,5% em relação ao ano de 2023
Síntese Há 3 horas

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 24ª sessão, 21ª ordinária, realizada no dia 11 de agosto de 2025

 (Foto: Reprodução)
Rio Grande o Sul Há 1 dia

Começou nesta sexta (15) adesão ao Acordo Gaúcho para regularizar dívidas antigas de IPVA

Acordo Gaúcho permite parcelamento ou pagamento à vista com até 90% de desconto em multas e está disponível até dezembro de 2025.
Jalmo Fornari Há 3 dias

Nostalgia dos anos 80

Uma homenagem à Escola Sepé que elegeu este tema para a Feporli 2025

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
23° Sensação
1.31 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
18h14 Pôr do sol
Domingo
23° 11°
Segunda
23° 12°
Terça
26° 17°
Quarta
21° 12°
Quinta
23° 10°
Últimas notícias
Trânsito Há 17 minutos

Motorista de 61 anos morre em colisão na RSC-472 em Santa Rosa
BR-386 Há 18 minutos

Iraí: Acidente envolvendo três veículos provoca um óbito
Economia Há 22 minutos

Conferência aprova 80 propostas de políticas sobre economia solidária
Balanço Há 2 horas

Lucro líquido do Banrisul cresce 42,4% no primeiro semestre de 2025
Esportes Há 2 horas

Rádio Nacional acompanha jogos da 20ª rodada da Série A do Brasileirão

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,02%
Euro
R$ 6,32 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 673,915,63 +0,35%
Ibovespa
136,340,77 pts -0.01%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias