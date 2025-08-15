Sábado, 16 de Agosto de 2025
Aprovados em três carreiras do CNU têm resultados finais homologados

Mdic autorizou também nomeações de 42 analistas de comércio exterior

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/08/2025 às 15h46
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) homologou os resultados finais dos candidatos aprovados em três carreiras da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) , após os respectivos cursos de formação. São elas: analistas de infraestrutura, analistas de tecnologia da informação e auditores-fiscais do trabalho.

O Ministério também autorizou as nomeações de 42 aprovados para o cargo de analista de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), com a publicação de portaria no Diário Oficial da União dessa quinta-feira (14) .

Homologação de resultados finais

A homologação de resultados finais das três carreiras do chamado Enem dos Concursos é a confirmação oficial de que todas as etapas do processo seletivo foram concluídas e validadas pela administração pública federal.

O cargo de analista de infraestrutura (AIE) envolve as áreas de arquitetura, engenharia civil e engenharia elétrica. De acordo com o MGI, os profissionais dessa categoria atuam no planejamento, coordenação, fiscalização, assistência técnica e execução de projetos e obras de grande porte, em áreas como infraestrutura viária, hídrica, de saneamento, de energia, de produção mineral, de comunicações e de desenvolvimento regional e urbano. Confira os nomes dos aprovados do bloco 1 (infraestrutura, exatas e engenharia) divulgados.

Já o analista em tecnologia da informação (ATI) atuará no MGI em funções estratégicas de planejamento, supervisão, coordenação e controle dos recursos de tecnologia da informação na administração federal. O edital também publicado, nesta quinta-feira , traz os nomes dos aprovados nesta carreira.

Por fim, os aprovados na carreira de auditor-fiscal do trabalho (AFT) , do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) serão responsáveis por fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista em todo o território nacional e promoverem um ambiente de trabalho seguro e justo.

A atuação inclui a inspeção de empresas, lavratura de autos de infração e aplicação de medidas corretivas.

Após a autorização do MGI para nomeação de 42 aprovados para o cargo, o Mdic será responsável pelas próximas etapas de convocação e posse dos novos analistas de comércio exterior.

O Ministério da Gestão descreve que a carreira de analista de comércio exterior, que exige nível superior, tem atribuições voltadas à gestão governamental, o que abrange a formulação, a implementação, o controle e a avaliação de políticas de comércio exterior do Brasil.

O objetivo é fazer com que o país participe mais ativamente do mercado global, seja exportando mais, atraindo investimentos estrangeiros ou firmando parcerias comerciais para impulsionar a economia brasileira. O que deve refletir no aumento da produtividade, da competitividade, do emprego e da inovação nos setores produtivos.

Aprovados no CNU 1

Nesta página eletrônica estão disponíveis os resultados da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) divulgados até o momento, desde fevereiro deste ano.

Dados gerais dos perfis dos candidatos aprovados neste certame mostram que:

  • 63% dos aprovados são homens e 37% são mulheres;
  • 24,5% dos aprovados são pessoas negras; 2,29% são pessoas indígenas e 6,79% são pessoas com deficiência;
  • 70% dos aprovados têm entre 25 e 40 anos;
  • 76,8% foram aprovados em uma das três primeiras opções feitas dentro do bloco de concorrência.

Enem dos Concursos

Pela primeira vez, um concurso público contou com a participação efetiva de 970.037 candidatos que disputaram 6.640 vagas para trabalhar em 21 órgãos e entidades do governo federal.

Em agosto de 2024, as provas objetivas e discursivas do CNU 1 foram aplicadas em 228 cidades de todos os estados, mais o Distrito Federal, em 3.647 locais, o que permitiu aos candidatos realizarem o exame próximo de suas residências.

Em 2025, a segunda edição do CPNU oferecerá 3.652 vagas para 32 órgãos federais. As provas serão aplicadas, igualmente, em 218 municípios de todo o país em dois dias. A primeira fase agendada para outubro e a segunda em dezembro. O CPNU 2 registrou 761.528 inscrições confirmadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
