Sábado, 16 de Agosto de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Investimentos do Avançar Mais Saúde em hospitais da Região Metropolitana chegam a R$ 354,4 milhões

Desde a primeira fase, o Programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 354,4 milhões, considerando valores já executados e em execução, para obras e c...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/08/2025 às 15h46
Investimentos do Avançar Mais Saúde em hospitais da Região Metropolitana chegam a R$ 354,4 milhões
-

Desde a primeira fase, o Programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 354,4 milhões, considerando valores já executados e em execução, para obras e compra de equipamentos em hospitais da Região Metropolitana de Porto Alegre que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os investimentos possibilitados pelo programa, que completará quatro anos no início de setembro, estão ampliando e qualificando a rede hospitalar do Estado.

Ainda com o nome de Avançar na Saúde, o programa foi lançado em setembro de 2021. Até o momento, o governo estadual já destinou R$ 1,16 bilhão para a Saúde no Estado. Desse valor, R$ 213,7 milhões foram anunciados no dia 4 de agosto pelo governador Eduardo Leite para a nova fase do programa . A Região Metropolitana receberá mais R$ 50,4 milhões em investimentos.

Do valor já investido, foram pagos R$ 188,4 milhões por obras, já finalizadas ou em andamento, e por equipamentos, comprados ou em processo de aquisição, que estão qualificando a rede hospitalar da Região Metropolitana. Outros R$ 115,6 milhões estão em tramitação na Secretaria da Saúde.

Entre os destaques está o repasse de aproximadamente R$ 47 milhões ao Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. O valor inclui os R$ 20 milhões anunciados na nova fase do programa para a compra de diversos equipamentos, aparelho de anestesia, sistema de hemodinâmica e tomógrafo, que irão incrementar o centro cirúrgico e os setores de hemodinâmica e de imagem. Outros R$ 26,9 milhões foram investidos em obras e equipamentos.

A Santa Casa de Porto Alegre recebeu R$ 24,1 milhões para melhorias que incluem a construção da emergência SUS do Hospital Nora Teixeira e a aquisição de equipamentos. Na fase atual do Avançar Mais na Saúde, foram anunciados mais R$ 5,5 milhões para a compra de equipamentos, como a ressonância magnética para o setor de diagnóstico por imagem. O Hospital de Clínicas, por sua vez, recebeu R$ 20 milhões para reformas que qualificaram o atendimento à população.

Além dos investimentos na capital, o Avançar destinou, em suas diferentes fases, recursos para hospitais de Novo Hamburgo (R$ 11,6 milhões), Sapiranga (R$ 11,2 milhões), Canoas (R$ 10,6 milhões), Taquara (R$ 10,2 milhões) e São Jerônimo (R$ 9,1 milhões), entre outros municípios. Os valores contemplam tanto hospitais de grande e médio porte, como os de pequeno porte, com até 50 leitos.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil
Saúde Há 7 horas

Associação de médicos cubanos repudia ação dos EUA contra Mais Médicos

Entidade defendeu o programa como política de saúde pública

© João Risi/MS
Saúde Há 12 horas

Saiba como é o novo teste do SUS para detectar câncer do colo do útero

Tecnologia nacional permite rastrear a doença precocemente

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 13 horas

SUS vai comprar 180 mil equipamentos para unidades básicas de saúde

Expectativa é que equipamentos comecem a ser entregues em novembro
Saúde Há 16 horas

Mpox: África tem quase 50 mil casos confirmados

Declaração de emergência da doença ocorreu há um ano

 Govenador Eduardo Leite, autoridades e representantes do MPRS durante a apresentação do acordo -Foto: Vitor Rosa/Secom
Saúde Há 1 dia

Governador Eduardo Leite detalha acordo com o Ministério Público que garante ampliação de recursos para a saúde

O governador Eduardo Leite anunciou na tarde desta quinta-feira (14/8), em coletiva de imprensa, um importante acordo firmado com o Ministério Públ...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
11° Sensação
1.88 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
18h14 Pôr do sol
Domingo
23° 11°
Segunda
23° 12°
Terça
26° 17°
Quarta
21° 12°
Quinta
23° 10°
Últimas notícias
Economia Há 4 horas

Apex amplia ação nos EUA para apoiar empresas atingidas pelo tarifaço
Justiça Há 4 horas

STF mantém decisão que anulou processo contra Palocci na Lava Jato
Internacional Há 7 horas

Governo brasileiro condena criação de novos assentamentos na Palestina
Internacional Há 7 horas

Trump e Putin encerram reunião sem acordo, mas com diálogo "produtivo
Justiça Há 7 horas

Viúva de militante morto pela ditadura recebe indenização

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,02%
Euro
R$ 6,32 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 672,317,47 +0,11%
Ibovespa
136,340,77 pts -0.01%
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6801 (15/08/25)
14
16
18
29
32
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3470 (15/08/25)
01
04
05
07
08
10
12
13
14
18
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias