Sábado, 16 de Agosto de 2025
9°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Receita Estadual inicia operação de fiscalização voltada ao setor de artigos esportivos

A Receita Estadual deflagrou, nesta sexta-feira (15/8), uma operação de fiscalização voltada ao setor de artigos esportivos, com o objetivo de repr...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/08/2025 às 15h15
Receita Estadual inicia operação de fiscalização voltada ao setor de artigos esportivos
-

A Receita Estadual deflagrou, nesta sexta-feira (15/8), uma operação de fiscalização voltada ao setor de artigos esportivos, com o objetivo de reprimir a fraude fiscal no pagamento de ICMS e a concorrência desleal no segmento. As operações analisadas somam mais de R$ 60 milhões nos últimos cinco anos, com faturamento distribuído entre as diversas empresas do grupo. O valor de ICMS devido aos cofres públicos, acrescido de multas e juros, é estimado em R$ 3 milhões.

São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento para opção ao Regime de Tributação do Simples Nacional, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse regime. Se comprovada a fraude, as empresas ficam sujeitas à exclusão do Simples Nacional e serão autuadas com lançamento do ICMS devido, multa por infração qualificada de 100% e juros.

A atuação ostensiva do fisco gaúcho é conduzida pelo Grupo Especializado Setorial de Calçados e Vestuários (GES Calvest), sediado na Delegacia da Receita Estadual em Novo Hamburgo (4ª DRE). Foram mobilizados cinco auditores-fiscais para a operação, que tem como objetivo realizar a busca e apreensão de provas e documentos nos estabelecimentos das empresas auditadas.

Operações da Receita Estadual

Por meio das operações deflagradas, a Receita Estadual vem intensificando sua atuação em diversos ramos da economia, tendo programadas, para os próximos meses, outras operações neste e em outros setores econômicos. Além de buscar recuperar os valores devidos aos cofres públicos e combater a sonegação, as ações buscam proteger os contribuintes que pagam corretamente seus tributos e coibir a concorrência desleal entre empresas.

Receita 2030+

Depois do Receita 2030, lançado em 2019, a Receita Estadual apresentou, em abril de 2023, o Receita 2030+, com novas medidas para os próximos quatro anos e um horizonte de resultados de médio e longo prazo. O conceito por trás das 30 medidas de modernização tributária é o de gerar valor público para a sociedade por meio da entrega de uma receita digital. Isso significa que as novas tecnologias e tendências podem ser usadas em prol da simplificação, produzindo impacto real para a vida das pessoas.

As 30 iniciativas do Receita 2030+ estão alocadas em seis valores públicos estratégicos:

  • Simplificação;
  • Transformação Digital;
  • Desenvolvimento Institucional;
  • Diálogo e Relacionamento;
  • Conformidade Tributária;
  • Desenvolvimento Econômico e Social.

A especialização na fiscalização e o combate às fraudes fiscais, com ênfase no uso de dados e da tecnologia, são prioridades no âmbito do programa, sobretudo no valor Conformidade Tributária.

Grupos Especializados Setoriais

Nesse contexto, a Receita Estadual conta atualmente com 17 Grupos Especializados Setoriais (GES), incluindo o GES Calvest. Os GES são equipes criadas para realizar a fiscalização e ampliar as análises setoriais dos principais segmentos econômicos do Rio Grande do Sul. Alguns focos são a prevenção, a especialização, a gestão de riscos, o monitoramento próximo ao fato gerador e a proximidade com o contribuinte. O objetivo é estimular o cumprimento voluntário das obrigações, fortalecer o combate à sonegação para aqueles que descumprem a legislação e, em última instância, impactar positivamente a arrecadação de ICMS.

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© EBC/Divulgação
Geral Há 9 horas

Jornalistas da EBC estão na lista dos 100+Admirados do Brasil

Luciana Barreto, Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva são as finalistas

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 12 horas

Aprovados em três carreiras do CNU têm resultados finais homologados

Mdic autorizou também nomeações de 42 analistas de comércio exterior

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Há 14 horas

Comitê finaliza texto com princípios para regulação de redes sociais

Cerca de 300 contribuições foram apresentadas durante consulta aberta

 Com sua movimentação representando 82,43% do total, Porto do Rio Grande manteve sua liderança no sistema portuário gaúcho -Foto: Ascom Portos RS
Portos e hidrovias Há 15 horas

Porto do Rio Grande tem melhor resultado desde 2021 e movimentação supera 23 milhões de toneladas

O sistema portuário público do Rio Grande do Sul — que abrange os portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre — movimentou 28.250.735 toneladas de...

 -
Fazenda Há 15 horas

Tesouro do Estado leva experiências de inovação a eventos nacionais

O Tesouro do Estado foi destaque em dois importantes encontros voltados à inovação no setor público. O primeiro foi o primeiro Encontro da Comunida...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. Máx. 23°
11° Sensação
1.88 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
18h14 Pôr do sol
Domingo
23° 11°
Segunda
23° 12°
Terça
26° 17°
Quarta
21° 12°
Quinta
23° 10°
Últimas notícias
Economia Há 4 horas

Apex amplia ação nos EUA para apoiar empresas atingidas pelo tarifaço
Justiça Há 4 horas

STF mantém decisão que anulou processo contra Palocci na Lava Jato
Internacional Há 7 horas

Governo brasileiro condena criação de novos assentamentos na Palestina
Internacional Há 7 horas

Trump e Putin encerram reunião sem acordo, mas com diálogo "produtivo
Justiça Há 7 horas

Viúva de militante morto pela ditadura recebe indenização

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,02%
Euro
R$ 6,32 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 672,317,47 +0,11%
Ibovespa
136,340,77 pts -0.01%
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6801 (15/08/25)
14
16
18
29
32
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3470 (15/08/25)
01
04
05
07
08
10
12
13
14
18
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2810 (15/08/25)
03
04
06
08
20
22
28
33
37
44
53
54
55
58
61
63
73
77
82
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2847 (15/08/25)
01
08
31
32
39
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias