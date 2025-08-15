Sexta, 15 de Agosto de 2025
6°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Uso de agentes autônomos de IA exige preparo e governança

Soluções de inteligência artificial (IA), como os agentes autônomos, passaram por um salto evolutivo nos últimos anos, avalia Daniel Parra Moreno, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/08/2025 às 13h44
Uso de agentes autônomos de IA exige preparo e governança
Imagem de Freepik

Sistemas inteligentes capazes de executar tarefas de forma independente, com pouca ou nenhuma supervisão humana, tomando decisões com base em dados do ambiente e aprendizado contínuo. Se, há algumas décadas, os agentes autônomos de inteligência artificial (IA) pareciam uma ideia de ficção-científica, hoje são realidade.

Como explica Daniel Parra Moreno, CEO da DPARRA Tecnologia, os agentes autônomos de IA têm sido amplamente utilizados em segmentos como logística, finanças, atendimento ao cliente, manufatura e tecnologia da informação.

Um exemplo claro e bastante presente no dia a dia da população são os chatbots e assistentes virtuais, capazes de fazer agendamentos, tirar dúvidas dos clientes, auxiliar em compras e pagamentos, entre outras funções.

“Já na logística, grandes e-commerces utilizam agentes para roteirização, rastreamento de pacotes e controle de frotas em tempo real. Na indústria, robôs autônomos e sistemas preditivos estão otimizando a produção e a manutenção de equipamentos”, cita Daniel Parra. A empresa na qual ele atua como CEO é especializada na terceirização de soluções em tecnologia.

O especialista acrescenta ainda que, no Brasil, negócios da área de telecomunicações e bancos utilizam agentes autônomos em sistemas de análise de crédito, combate a fraudes e atendimento via canais digitais.

“Na DPARRA, por exemplo, temos desenvolvido soluções que integram agentes autônomos à infraestrutura de suporte técnico, permitindo que o sistema aprenda com incidentes anteriores e antecipe falhas críticas”, exemplifica.

Avanço da IA

As soluções de IA passaram por um salto evolutivo nos últimos anos. Esse crescimento é sentido, inclusive, em termos econômicos. Segundo um relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), o mercado de IA como um todo vai chegar a US$ 4,8 trilhões em 2033 — contra US$ 189 bilhões registrados em 2023, um aumento de aproximadamente 25 vezes em apenas uma década.

“Estamos saindo de uma era na qual a IA apenas reagia a comandos, para um novo ciclo em que os sistemas entendem contexto, tomam decisões e se adaptam com base em múltiplas variáveis. Essa transição é o verdadeiro divisor de águas. Isso traz ganhos enormes de eficiência, mas também exige maturidade tecnológica e responsabilidade na implementação. Estamos apenas no começo”, avalia Daniel Parra.

“Uma aplicação emergente que vai surpreender é a de agentes autônomos para gestão de empresas e times virtuais, verdadeiros ‘co-CEOs digitais’, capazes de operar áreas como finanças, RH e suporte, tomando decisões com base em dados em tempo real”, acrescenta o executivo.

Desafios

Para o CEO da DPARRA, um dos maiores desafios técnicos é garantir autonomia com responsabilidade, ou seja, permitir que o agente tome decisões, mas dentro de limites pré-definidos.

Do ponto de vista ético, Daniel Parra vê a transparência, o viés algorítmico e a accountability (responsabilização) como pontos desafiadores. “As empresas precisam garantir que os agentes não apenas funcionem bem, mas que suas decisões possam ser auditadas e explicadas. Isso será crucial em setores como saúde, jurídico e segurança pública”, diz.

Para empresas que estão implementando o uso de agentes autônomos de IA, a recomendação de Daniel Parra é clara: a segurança precisa ser parte do projeto desde o início, e não uma preocupação que aparece só na etapa final. Ele salienta que os agentes devem operar dentro de ambientes seguros, com autenticação forte, criptografia de dados e limites claros de acesso.

Além disso, o CEO acredita ser fundamental adotar políticas de privacidade transparentes, principalmente quando esses agentes lidam com dados sensíveis de clientes e colaboradores. “Uma IA que opera sem governança pode se tornar um risco grave", reforça Daniel Parra.

“O avanço dos agentes autônomos não é mais uma tendência futura; já está acontecendo. Eles estarão em tudo: da análise de dados à tomada de decisão estratégica. As empresas que souberem integrar essa tecnologia com inteligência e responsabilidade estarão muito à frente nos próximos anos”, garante o profissional.

Para saber mais, basta seguir o CEO Daniel Parra Moreno no Instagram: https://www.instagram.com/dparramoreno

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem: Freepik.com
Tecnologia Há 29 minutos

Empresas ampliam investimentos em inteligência artificial

Adoção da tecnologia cresce, impulsionada por ganhos em produtividade, decisões mais estratégicas e novas exigências do mercado

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Resposta rápida vira diferencial competitivo na era digital

Estudo revela impacto de interações demoradas na experiência do cliente. Especialista da Longfy explica como a automação comercial pode ajudar empr...

 DC Studio on Freepik
Tecnologia Há 20 horas

Wearables ampliam presença e influenciam o mercado

Mercado brasileiro de tecnologias vestíveis cresce 6,4% e ganha novos players, com destaque para a Ótica Center, que desenvolve smartglasses

 LLYC
Tecnologia Há 21 horas

Desempenho da IA generativa avança em línguas indígenas

Relatório elaborado pela LLYC em colaboração com o BID Lab, braço de inovação e venture capital do Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento, e...

 Getty Images
Tecnologia Há 21 horas

RD Station realiza evento on-line Missão Black Friday

O time de especialistas comanda a “Missão Black Friday” no dia 19 de agosto, a partir das 14h

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
1.77 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h05 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sábado
24°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 12°
Terça
23° 15°
Quarta
22° 14°
Últimas notícias
Rio Grande o Sul Há 21 minutos

Começou nesta sexta (15) adesão ao Acordo Gaúcho para regularizar dívidas antigas de IPVA
Tecnologia Há 24 minutos

Empresas ampliam investimentos em inteligência artificial
Turismo Há 38 minutos

Foz do Iguaçu: Usina São João será reaberta à visitação
Apreensão Há 38 minutos

Polícia Fazendária de Iraí apreende caminhão com cerca de 5 toneladas de droga
Política Há 53 minutos

Deputado Ricardo Ayres é escolhido relator da CPMI do INSS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,20%
Euro
R$ 6,32 +0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 673,450,56 -0,19%
Ibovespa
135,804,52 pts -0.4%
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6800 (14/08/25)
02
06
11
55
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3469 (14/08/25)
01
03
05
06
07
08
11
12
13
15
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias