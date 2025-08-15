Tesouro do Estado leva experiências de inovação a eventos nacionais

O Tesouro do Estado foi destaque em dois importantes encontros voltados à inovação no setor público. O primeiro foi o primeiro Encontro da Comunidade de Práticas de Contrato Público de Solução Inovadora (CPSI), promovido pela Petrobras, no Rio de Janeiro (RJ), na última segunda-feira (11/8). O objetivo do evento foi promover a troca de experiências, disseminar boas práticas e propor melhorias entre profissionais que atuam diretamente com inovação aberta no serviço público.

Durante o encontro, o assessor do Programa de Inovação do Tesouro, Jeferson Rech Padilha, apresentou as iniciativas em andamento, incluindo o edital de compra pública de inovação voltado ao processo de pensões alimentícias, previsto para ser lançado em setembro. Ele ressaltou a importância da articulação entre órgãos que já utilizam o instrumento.

“Apesar do marco legal das startups ser uma lei de 2021, existem apenas 15 contratos de fornecimento por CPSI atualmente vigentes no Brasil. Por isso, momentos como este são muito valiosos para ampliar nossa maturidade e acelerar a adoção dessa ferramenta, não apenas no Tesouro, mas também em outros órgãos do Estado. A Petrobras é hoje nossa maior referência”, destacou.

Inovação em Minas Gerais

As ações do Programa de Inovação do Tesouro (PIT) também marcaram presença no Hacktown 2025, um dos maiores festivais de inovação do país, realizado em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. O evento, que reuniu mais de 30 mil participantes no início deste mês, contou com a palestra “Governo Beta: prototipando o futuro com inovação aberta”, ministrada por Padilha.

Na apresentação, ele explicou como funcionam os processos de inovação aberta no setor público e compartilhou casos de sucesso do PIT, reforçando o compromisso do Tesouro em desenvolver soluções criativas e eficientes para a gestão pública.