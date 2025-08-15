Sexta, 15 de Agosto de 2025
6°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tesouro do Estado leva experiências de inovação a eventos nacionais

O Tesouro do Estado foi destaque em dois importantes encontros voltados à inovação no setor público. O primeiro foi o primeiro Encontro da Comunida...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/08/2025 às 12h59
Tesouro do Estado leva experiências de inovação a eventos nacionais
-

O Tesouro do Estado foi destaque em dois importantes encontros voltados à inovação no setor público. O primeiro foi o primeiro Encontro da Comunidade de Práticas de Contrato Público de Solução Inovadora (CPSI), promovido pela Petrobras, no Rio de Janeiro (RJ), na última segunda-feira (11/8). O objetivo do evento foi promover a troca de experiências, disseminar boas práticas e propor melhorias entre profissionais que atuam diretamente com inovação aberta no serviço público.

Durante o encontro, o assessor do Programa de Inovação do Tesouro, Jeferson Rech Padilha, apresentou as iniciativas em andamento, incluindo o edital de compra pública de inovação voltado ao processo de pensões alimentícias, previsto para ser lançado em setembro. Ele ressaltou a importância da articulação entre órgãos que já utilizam o instrumento.

“Apesar do marco legal das startups ser uma lei de 2021, existem apenas 15 contratos de fornecimento por CPSI atualmente vigentes no Brasil. Por isso, momentos como este são muito valiosos para ampliar nossa maturidade e acelerar a adoção dessa ferramenta, não apenas no Tesouro, mas também em outros órgãos do Estado. A Petrobras é hoje nossa maior referência”, destacou.

Inovação em Minas Gerais

As ações do Programa de Inovação do Tesouro (PIT) também marcaram presença no Hacktown 2025, um dos maiores festivais de inovação do país, realizado em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. O evento, que reuniu mais de 30 mil participantes no início deste mês, contou com a palestra “Governo Beta: prototipando o futuro com inovação aberta”, ministrada por Padilha.

Na apresentação, ele explicou como funcionam os processos de inovação aberta no setor público e compartilhou casos de sucesso do PIT, reforçando o compromisso do Tesouro em desenvolver soluções criativas e eficientes para a gestão pública.

Texto: Ascom Sefaz
Sefaz: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Comitê finaliza texto com princípios para regulação de redes sociais

Cerca de 300 contribuições foram apresentadas durante consulta aberta

 Com sua movimentação representando 82,43% do total, Porto do Rio Grande manteve sua liderança no sistema portuário gaúcho -Foto: Ascom Portos RS
Portos e hidrovias Há 2 horas

Porto do Rio Grande tem melhor resultado desde 2021 e movimentação supera 23 milhões de toneladas

O sistema portuário público do Rio Grande do Sul — que abrange os portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre — movimentou 28.250.735 toneladas de...

 -
Fazenda Há 4 horas

Começa nesta sexta (15) adesão ao Acordo Gaúcho para regularizar dívidas antigas de IPVA

Empresas e pessoas físicas com dívidas de IPVA vencidas até 2023 e inscritas em dívida ativa há mais de dois anos já podem aderir ao primeiro edita...
Geral Há 5 horas

Denúncias de abuso contra crianças crescem 114% após vídeo

Humorista expôs caso no YouTube e teve 40 milhões de vizualizações
Geral Há 6 horas

Influenciador diz como criadores de conteúdo exploram crianças

Vídeo teve mais de 38 milhões de visualizações

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
1.77 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h05 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sábado
24°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 12°
Terça
23° 15°
Quarta
22° 14°
Últimas notícias
Rio Grande o Sul Há 6 minutos

Começou nesta sexta (15) adesão ao Acordo Gaúcho para regularizar dívidas antigas de IPVA
Tecnologia Há 9 minutos

Empresas ampliam investimentos em inteligência artificial
Turismo Há 23 minutos

Foz do Iguaçu: Usina São João será reaberta à visitação
Apreensão Há 23 minutos

Polícia Fazendária de Iraí apreende caminhão com cerca de 5 toneladas de droga
Política Há 38 minutos

Deputado Ricardo Ayres é escolhido relator da CPMI do INSS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,20%
Euro
R$ 6,32 +0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 672,946,61 -0,26%
Ibovespa
135,756,94 pts -0.44%
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6800 (14/08/25)
02
06
11
55
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3469 (14/08/25)
01
03
05
06
07
08
11
12
13
15
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias