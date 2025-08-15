Sexta, 15 de Agosto de 2025
Começa nesta sexta (15) adesão ao Acordo Gaúcho para regularizar dívidas antigas de IPVA

Empresas e pessoas físicas com dívidas de IPVA vencidas até 2023 e inscritas em dívida ativa há mais de dois anos já podem aderir ao primeiro edita...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/08/2025 às 11h30
-

Empresas e pessoas físicas com dívidas de IPVA vencidas até 2023 e inscritas em dívida ativa há mais de dois anos já podem aderir ao primeiro edital do Acordo Gaúcho, programa do governo do Estado que oferece condições facilitadas para a quitação de débitos. A adesão começou nesta sexta-feira (15/8) e segue até 15 de dezembro de 2025, de forma totalmente on-line, pelos portais da Receita Estadual.

Nesta etapa, o edital contempla débitos de até R$ 145 mil por CPF ou CNPJ, considerados de pequeno valor. É possível quitar à vista ou parcelar em até 12 vezes, com reduções significativas em multas e juros:

  • À vista:até 90% de desconto em multas e 50% em juros;
  • Parcelado:até 70% de desconto em multas e 30% em juros.

Os descontos incidem apenas sobre os acréscimos legais, mantendo o valor principal da dívida integral. O valor mínimo por parcela é de R$ 100 por adesão e R$ 20 por crédito incluído.

O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, destacou que o início das adesões marca um passo importante para a modernização da relação entre fisco e contribuinte. “O Acordo Gaúcho traz uma oportunidade real para quem tem dívidas antigas de IPVA colocar a situação em dia, com condições que facilitam o pagamento e reduzem encargos. É um modelo moderno de regularização, que ajuda o contribuinte a recuperar sua capacidade financeira e, ao mesmo tempo, garante ao Estado a entrada de recursos que dificilmente seriam recuperados pelos meios tradicionais”, afirmou Neves.

Além de facilitar a quitação, o programa permite que contribuintes com parcelamentos antigos migrem para o novo modelo, cancelando automaticamente os acordos anteriores mediante adesão e pagamento da primeira parcela ou da quitação no prazo.

"A operacionalização do Acordo Gaúcho exige uma série de novos procedimentos e o desenvolvimento de sistemas, resultado possível apenas graças ao trabalho conjunto entre a Receita Estadual e a PGE. Esse esforço integrado demonstra o comprometimento das equipes em oferecer soluções cada vez mais ágeis e eficientes, beneficiando tanto o Estado quanto os contribuintes”, destaca o subsecretário-adjunto da Receita Estadual, Luis Fernando Flores Crivelaro.

Mais que um programa de desconto, um novo modelo de negociação

O Acordo Gaúcho é o programa de transação tributária criado pela Lei 16.241/2024 e regulamentado pelo Decreto 58.264/2025. Ele possibilita a negociação de dívidas inscritas em dívida ativa ou em discussão judicial, com condições diferenciadas conforme o tipo de débito.

Entre as situações contempladas estão:

  • Débitos de pequeno valor;
  • Créditos considerados de difícil recuperação ou irrecuperáveis;
  • Casos com relevante controvérsia jurídica.

Como aderir

A adesão deve ser feita exclusivamente pela internet:

O prazo para aderir vai até 15 de dezembro de 2025.

Mais informações estão disponíveis no Portal de Atendimento da Receita Estadual.

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

© Bruno Peres/Agência Brasil
