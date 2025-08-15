Sexta, 15 de Agosto de 2025
6°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Denúncias de abuso contra crianças crescem 114% após vídeo

Humorista expôs caso no YouTube e teve 40 milhões de vizualizações

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/08/2025 às 09h58

As denúncias de material explícito envolvendo crianças e adolescentes recebidas pela organização não governamental (ONG) SaferNet , que atua na promoção e defesa dos direitos humanos na internet, aumentaram 114% desde que o influenciador e humorista Felipe Bressanim Pereira, o Felca, contou como os criadores de conteúdo ganham dinheiro explorando menores de idade em situações sexualizadas.

Ao gravar o vídeo, que teve mais de 38 milhões de visualizações, o influenciador denunciou a monetização de vídeos em que crianças e adolescentes são exploradas sexualmente.

A medição foi realizada na última terça-feira (12) no sistema de denúncias da ONG, que mantém há quase 20 anos o Canal Nacional de Denúncias de Crimes e Violações a Direitos Humanos na web. Entre 6 de agosto, data em que foi postado o vídeo, e 0h de terça-feira (12), a SaferNet recebeu 1.651 denúncias únicas. No mesmo período do ano passado, o hotline da organização havia recebido 770 denúncias, um aumento de 114%.

Para a comparação, a SaferNet levantou os números do primeiro semestre de 2025 (28.344 denúncias) em relação ao primeiro semestre de 2024 (23.799 denúncias). O aumento de pornografia infantil entre um ano e outro havia sido de apenas 19%, considerado normal após a queda de 26% anotada em 2024.

Denúncias únicas são as que a SaferNet recebe de forma anônima de usuários da internet e disponibiliza ao Ministério Público Federal (MPF), após a filtragem que realiza. Nessa avaliação, a SaferNet coleta evidências, exclui os links repetidos e agrupa os comentários recebidos com os links.

A análise do mérito (do teor dos links denunciados e se há indício de crime) é feita por técnicos e analistas do Ministério Público Federal, com atribuição legal para iniciar e conduzir investigações cíveis e criminais em temas de direitos humanos.

Denúncias crescem

Para o presidente da SaferNet , Thiago Tavares, esse crescimento de denúncias de imagens de abuso de exploração sexual infantil na internet em agosto é efeito do vídeo viral de Felca. “Há anos, o tema do abuso sexual infantil online não gerava um debate tão grande na sociedade brasileira e a repercussão do vídeo, obviamente, estimulou as pessoas a denunciar” opina.

Felca, em seu vídeo, apontou duas questões que a SaferNet vem denunciando sistematicamente desde o ano passado: o uso do Telegram como plataforma para distribuir e vender os vídeos produtos dos abusos e exploração de crianças, e o uso por esses criminosos de acrônimos, siglas e emojis para falar desse tipo de conteúdo sem chamar atenção, tanto ao vender as imagens dos abusos, quanto para aliciar novas vítimas.

É o caso, por exemplo, da sigla cp ( child porn ), encontrada em vários grupos de troca e venda de pornografia infantil e mostrada no vídeo viral do influenciador.

A SaferNet não recomenda o uso da expressão pornografia infantil porque ela minimiza a gravidade que têm esses crimes. A posse, o registro, a distribuição e a venda de imagens de abuso e exploração sexual infantil perpetuam e multiplicam a dor de crimes mais graves: o estupro, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Sobre a SaferNet

A Safernet completará 20 anos em dezembro deste ano. Durante sua trajetória, essa ONG brasileira tornou-se referência na promoção dos direitos humanos na internet. A ONG mantém o Canal Nacional de Denúncias , conveniado ao Ministério Público Federal e o Canal de Ajuda .org.br , o Helpline, para vítimas de violência e outros problemas online . A Safernet promove o uso seguro da internet com projetos educacionais como a Disciplina de Cidadania Digital.

* Matéria alterada em 15/08 às 09h50 para ajustes no título e no primeiro parágrafo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Comitê finaliza texto com princípios para regulação de redes sociais

Cerca de 300 contribuições foram apresentadas durante consulta aberta

 Com sua movimentação representando 82,43% do total, Porto do Rio Grande manteve sua liderança no sistema portuário gaúcho -Foto: Ascom Portos RS
Portos e hidrovias Há 2 horas

Porto do Rio Grande tem melhor resultado desde 2021 e movimentação supera 23 milhões de toneladas

O sistema portuário público do Rio Grande do Sul — que abrange os portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre — movimentou 28.250.735 toneladas de...

 -
Fazenda Há 2 horas

Tesouro do Estado leva experiências de inovação a eventos nacionais

O Tesouro do Estado foi destaque em dois importantes encontros voltados à inovação no setor público. O primeiro foi o primeiro Encontro da Comunida...

 -
Fazenda Há 4 horas

Começa nesta sexta (15) adesão ao Acordo Gaúcho para regularizar dívidas antigas de IPVA

Empresas e pessoas físicas com dívidas de IPVA vencidas até 2023 e inscritas em dívida ativa há mais de dois anos já podem aderir ao primeiro edita...
Geral Há 6 horas

Influenciador diz como criadores de conteúdo exploram crianças

Vídeo teve mais de 38 milhões de visualizações

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
1.77 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h05 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sábado
24°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 12°
Terça
23° 15°
Quarta
22° 14°
Últimas notícias
Rio Grande o Sul Há 6 minutos

Começou nesta sexta (15) adesão ao Acordo Gaúcho para regularizar dívidas antigas de IPVA
Tecnologia Há 9 minutos

Empresas ampliam investimentos em inteligência artificial
Turismo Há 23 minutos

Foz do Iguaçu: Usina São João será reaberta à visitação
Apreensão Há 23 minutos

Polícia Fazendária de Iraí apreende caminhão com cerca de 5 toneladas de droga
Política Há 38 minutos

Deputado Ricardo Ayres é escolhido relator da CPMI do INSS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,20%
Euro
R$ 6,32 +0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 672,946,61 -0,26%
Ibovespa
135,756,94 pts -0.44%
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6800 (14/08/25)
02
06
11
55
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3469 (14/08/25)
01
03
05
06
07
08
11
12
13
15
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias