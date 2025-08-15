Sexta, 15 de Agosto de 2025
6°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Termina nesta sexta (15) o prazo para participar da rodada de conciliação de precatórios

Termina nesta sexta-feira (15/8) o prazo para que credores de precatórios expedidos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) manifestem...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/08/2025 às 07h42
Termina nesta sexta (15) o prazo para participar da rodada de conciliação de precatórios
-

Termina nesta sexta-feira (15/8) o prazo para que credores de precatórios expedidos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) manifestem interesse em participar da 9ª rodada de conciliação precatórios. Esta é a maior rodada já realizada na história do Rio Grande do Sul, com expectativa de contemplar cerca de 30 mil credores e 25 mil precatórios, totalizando até R$ 3,3 bilhões em pagamentos. Mais de 34 mil credores já manifestaram interesse em participar da rodada. A adesão expressiva reforça a importância da iniciativa como alternativa eficiente para a quitação de dívidas judiciais e como instrumento de justiça social.

A iniciativa do governo, coordenada pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS), em parceria com o TJRS, tem como objetivo acelerar o pagamento de dívidas judiciais por meio de acordos diretos com os credores. Para participar, é necessário que o advogado do interessado em conciliar preencha um formulário eletrônico no sistema eproc2g, dentro do próprio precatório.

Desconto e agilidade no pagamento

Os acordos são realizados a partir de um desconto de 40% sobre o valor atualizado do crédito. Após a manifestação de interesse, a proposta é analisada pela Câmara de Conciliação de Precatórios (CCP), que verifica a regularidade do processo e eventuais pendências, como cessões de crédito ou habilitações de herdeiros. Se aprovado, o pagamento é realizado em até 30 dias após a homologação judicial.

Desde a criação da CCP em 2015, mais de 48 mil acordos foram celebrados. As rodadas de conciliação foram impulsionadas por operações de crédito como o programa Pró-Sustentabilidade (BID) e o Pró-Resiliência (Bird). O valor do passivo de precatórios devido pelo Estado gira em torno de R$ 17 bilhões, em mais de 68 mil precatórios.

Quem pode participar

Podem participar da 9ª rodada todos os credores de precatórios vencidos expedidos pelo TJRS, independentemente do ano de origem ou da natureza do crédito. É essencial que o processo esteja regularizado no sistema eletrônico para que a proposta de acordo seja enviada

Alerta

A PGE-RS reforça o alerta para que credores fiquem atentos a possíveis golpes. Nenhum servidor da instituição entra em contato direto para propor acordos, e não há cobrança de taxas antecipadas. Todas as comunicações oficiais são feitas exclusivamente pelos canais institucionais.

Texto: Ascom PGE
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Comitê finaliza texto com princípios para regulação de redes sociais

Cerca de 300 contribuições foram apresentadas durante consulta aberta

 Com sua movimentação representando 82,43% do total, Porto do Rio Grande manteve sua liderança no sistema portuário gaúcho -Foto: Ascom Portos RS
Portos e hidrovias Há 2 horas

Porto do Rio Grande tem melhor resultado desde 2021 e movimentação supera 23 milhões de toneladas

O sistema portuário público do Rio Grande do Sul — que abrange os portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre — movimentou 28.250.735 toneladas de...

 -
Fazenda Há 2 horas

Tesouro do Estado leva experiências de inovação a eventos nacionais

O Tesouro do Estado foi destaque em dois importantes encontros voltados à inovação no setor público. O primeiro foi o primeiro Encontro da Comunida...

 -
Fazenda Há 4 horas

Começa nesta sexta (15) adesão ao Acordo Gaúcho para regularizar dívidas antigas de IPVA

Empresas e pessoas físicas com dívidas de IPVA vencidas até 2023 e inscritas em dívida ativa há mais de dois anos já podem aderir ao primeiro edita...
Geral Há 5 horas

Denúncias de abuso contra crianças crescem 114% após vídeo

Humorista expôs caso no YouTube e teve 40 milhões de vizualizações

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
1.77 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h05 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sábado
24°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 12°
Terça
23° 15°
Quarta
22° 14°
Últimas notícias
Rio Grande o Sul Há 21 minutos

Começou nesta sexta (15) adesão ao Acordo Gaúcho para regularizar dívidas antigas de IPVA
Tecnologia Há 24 minutos

Empresas ampliam investimentos em inteligência artificial
Turismo Há 38 minutos

Foz do Iguaçu: Usina São João será reaberta à visitação
Apreensão Há 38 minutos

Polícia Fazendária de Iraí apreende caminhão com cerca de 5 toneladas de droga
Política Há 53 minutos

Deputado Ricardo Ayres é escolhido relator da CPMI do INSS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,20%
Euro
R$ 6,32 +0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 673,450,56 -0,19%
Ibovespa
135,804,52 pts -0.4%
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6800 (14/08/25)
02
06
11
55
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3469 (14/08/25)
01
03
05
06
07
08
11
12
13
15
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias