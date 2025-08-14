Quinta, 14 de Agosto de 2025
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PF prende funcionário da Caixa que fraudava benefícios previdenciários

Ação ocorreu no município de Nilópolis, na Baixada Fluminense

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/08/2025 às 20h43

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (14) um funcionário público da Caixa Econômica Federal integrante de uma organização criminosa que fraudava benefícios previdenciários e assistenciais, mediante inserção de dados falsos nos sistemas integrados do banco e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A ação ocorreu no município de Nilópolis, na Baixada Fluminense, e é desdobramento da Operação Recupera , deflagrada na quarta-feira (13), com o objetivo de desarticular o grupo criminoso investigado. As apurações indicam que a organização causou um prejuízo superior a R$ 3 milhões, com benefícios fraudulentos ativos desde 2022.

O investigado foi preso, após a expedição do mandado de prisão preventiva na noite passada. Ele havia sido flagrado por câmeras de segurança realizando saques reiterados na própria agência bancária onde atuava, relativos aos benefícios concedidos de forma fraudulenta. Há indícios de que ele inseriu dados falsos no sistema informatizado da Caixa e liberou cartões de débito, ao menos em cinco ocasiões distintas, em benefício à organização criminosa.

As apurações indicam a existência de uma estrutura criminosa composta por funcionários e ex-funcionários públicos, falsificadores de documentos e operadores responsáveis pelo saque, repasse e distribuição dos valores obtidos ilegalmente. A Operação Recupera contou com o apoio da Caixa e do Ministério Público Federal.

Após prestar depoimento, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde ficará à disposição da Justiça Federal. Ele responderá pela prática dos crimes de organização criminosa e peculato eletrônico .

Em nota, a Caixa esclarece que, quando identificados indícios de ilícitos, atua conjuntamente com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem essas ocorrências. Segundo o banco, as informações relativas a tais casos são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente à Polícia Federal e demais órgãos competentes para análise e investigação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 2 horas

Moradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celular

Umidade relativa do ar cai para 12%

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Números sorteados foram: 02 - 20 - 28 - 38 - 44 - 47
Geral Há 2 horas

STJ manda soltar ex-secretário de Polícia Civil do Rio

Ele é acusado de participar de organização ligada ao jogo do bicho

 Empossados atuarão na Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), órgão central do sistema de controle interno gaúcho -Foto: Robson Nunes Guedes/Sefaz
Fazenda Há 5 horas

Governo recebe 27 novos auditores para fortalecer o controle, a contabilidade e a transparência na gestão pública do Estado

O governo estadual, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), recebeu, nesta quinta-feira (14/8), 27 novos auditores do Estado, no Auditório da As...
Geral Há 6 horas

Prefeito de São Bernardo do Campo (SP) é afastado após operação da PF

Marcelo Lima é suspeito de participar de esquema de corrupção

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
10° Sensação
2.84 km/h Vento
88% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sexta
20°
Sábado
23°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 14°
Terça
28° 16°
Últimas notícias
Jornal Província Há 22 minutos

Edição 1492 - 15 de Agosto de 2025
Geral Há 2 horas

Moradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celular
Geral Há 2 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões
Esportes Há 2 horas

Bolsa Atleta tem maior número de beneficiários desde que foi criado
Justiça Há 2 horas

Barroso e Fux discutem em sessão do STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 0,00%
Euro
R$ 6,30 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 681,269,07 +0,77%
Ibovespa
136,355,78 pts -0.24%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6799 (13/08/25)
04
19
32
37
43
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3468 (13/08/25)
01
03
04
06
09
10
12
13
14
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias