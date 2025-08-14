Quinta, 14 de Agosto de 2025
Wearables ampliam presença e influenciam o mercado

Mercado brasileiro de tecnologias vestíveis cresce 6,4% e ganha novos players, com destaque para a Ótica Center, que desenvolve smartglasses

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/08/2025 às 19h20
DC Studio on Freepik

O mercado de tecnologias vestíveis, ou wearables, segue em expansão no Brasil. Segundo informações da Associação Brasileira das Empresas de Software, as vendas de dispositivos como smartwatches e fones de ouvido sem fio cresceram 6,4% no segundo trimestre de 2023, movimentando 1,47 milhão de unidades no país. Essa crescente demanda reflete uma tendência global de integração entre tecnologia, saúde e moda, com consumidores cada vez mais exigentes por dispositivos que ofereçam funcionalidades avançadas e design diferenciado.

Dispositivos como smartwatches, como o Apple Watch e Galaxy Watch, têm se tornado ferramentas utilizadas para monitoramento de saúde, acompanhando desde batimentos cardíacos até a qualidade do sono, e são frequentemente utilizados para facilitar o acesso a notificações e comunicações em tempo real. Além disso, novos lançamentos, como o Galaxy Ring, que visa monitorar dados de saúde de forma contínua com foco em performance atlética, e roupas e acessórios que incorporam sensores.

Nesse cenário, a Ótica Center, tradicionalmente conhecida por sua atuação no setor óptico, está ampliando sua presença no segmento de wearables. A empresa está desenvolvendo um smartglass próprio, que tem previsão de lançamento ainda este ano. O dispositivo integra funcionalidades de realidade aumentada, com foco em oferecer uma experiência que alia conectividade e praticidade no cotidiano dos usuários.

Márcio Kendi, fundador da Ótica Center, comentou sobre o lançamento e as expectativas da empresa em relação ao novo produto: “A criação de um smartglass é uma resposta às novas demandas do mercado, que busca cada vez mais dispositivos que proporcionem conectividade sem abrir mão da praticidade no dia a dia. Nosso foco é oferecer soluções que atendam a essas necessidades de forma funcional e acessível.”

A Ótica Center tem se posicionado no mercado como uma das empresas que buscam inovar na área de wearables, combinando expertise no setor de óticas com a crescente demanda por dispositivos inteligentes. Com a previsão de lançamento do smartglass, a companhia também acompanha as tendências globais e busca integrar novas tecnologias em seu portfólio.

Kendi também destacou os desafios e as oportunidades para empresas que buscam ingressar neste setor. “Desenvolver wearables que sejam ao mesmo tempo úteis e atraentes exige uma abordagem multidisciplinar, que vai desde a pesquisa e desenvolvimento até o design. Sabemos que a inovação é essencial para acompanhar o ritmo acelerado das mudanças tecnológicas e estamos comprometidos em oferecer produtos que atendam a essas exigências.”

O mercado brasileiro de wearables, que já apresentou um crescimento significativo, continua a se expandir. Para Márcio, projeções indicam que a demanda por dispositivos que monitoram a saúde, além de permitir a conectividade, deve continuar a aumentar nos próximos anos. "A Ótica Center, com seu foco na criação de smartglasses, se posiciona como um dos players importantes nesse setor emergente, à medida que mais consumidores buscam soluções que integrem saúde, moda e tecnologia", destaca.

De acordo com a IDC, a tendência é que o mercado de wearables no Brasil se expanda ainda mais, impulsionado por inovações e pelo aumento do interesse por dispositivos que facilitem a vida cotidiana e melhorem a qualidade de vida. O avanço de tecnologias como realidade aumentada e inteligência artificial no campo dos wearables deve continuar a impactar positivamente esse crescimento.

"O lançamento de dispositivos como os smartglasses da Ótica Center reforça a importância de se adaptar rapidamente às novas necessidades do mercado, oferecendo produtos que não apenas acompanham as tendências tecnológicas, mas também atendem às demandas de conectividade e praticidade", finaliza o profissional.

