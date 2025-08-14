RD Station realiza evento on-line Missão Black Friday

O segundo semestre do ano concentra datas de grande movimento para as vendas. E a Black Friday, que acontece em novembro, é uma das mais esperadas para o comércio. Porém, para otimizar resultados, é preciso organização e antecipação. Pensando em preparar as marcas para as datas do calendário de vendas de final de ano, a RD Station, unidade de negócio da TOTVS, promove no dia 19 de agosto, a partir das 14h, a Missão Black Friday.

Neste evento on-line e gratuito, Fabio Duran (Hubify), Felipe Bernardo (consultor de ecommerce, ex-Boca Rosa e Sephora) e um time de especialistas da RD Station apresentam um passo a passo para uma estratégia de alta performance, visando em como atrair leads interessados, como hiperpersonalizar e automatizar a comunicação, como provar o retorno sobre o investimento das ações e identificar os melhores canais. Em quatro blocos de conteúdos, os participantes irão ver como usar inteligência artificial (IA) nas ações de Marketing, personalizando experiências e automatizando processos para uma Black Friday mais inteligente e lucrativa. O evento também irá passar por estratégias de WhatsApp para engajar clientes, recuperar carrinhos abandonados e impulsionar vendas com mensagens direcionadas e de alto impacto. Além disso, serão compartilhados cases de sucesso e uma série de dicas para garantir previsibilidade, muito além de novembro.

“Como apontou nossa última edição do Panorama de Marketing e Vendas RD Station, 72% das empresas não bateram suas metas de vendas em 2024, mas 87% aumentaram os números esperados para este ano. A Black Friday é uma das datas mais promissoras para isso, mas é preciso se antecipar, criar uma estratégia multicanal que tenha previsibilidade e garanta os resultados esperados”, explica Vicente Rezende, CMO da RD Station. Para mais informações e inscrições na Missão Black Friday, basta acessar o site.