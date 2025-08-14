Quinta, 14 de Agosto de 2025
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prefeito de São Bernardo do Campo (SP) é afastado após operação da PF

Marcelo Lima é suspeito de participar de esquema de corrupção

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/08/2025 às 17h05

O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo por um ano após operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (14). Ela investiga suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na prefeitura da cidade.

Dois empresários e um servidor foram presos. Policiais apreenderam cerca de R$ 1,9 milhão em dinheiro vivo. O trabalho de contagem ainda está em andamento.

As investigações que culminaram na Operação Estafeta começaram em julho depois que a polícia encontrou R$ 14 milhões com um servidor apontado como o operador financeiro do prefeito. Para a PF, há indícios de corrupção e pagamento de propina em contratos com empresas nas áreas de obras, saúde e manutenção.

Os mandados de busca e apreensão e medidas de afastamento e sigilos bancário e fiscal são cumpridos nas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema.

Empresário são presos

Na operação, foram presos em flagrante os empresários Edmilson Carvalho, sócio da Terraplanagem Alzira Franco Ltda., e Caio Fabbri, sócio da Quality Medical, que tem contrato com a prefeitura. Também foi preso Antonio Renê da Silva, servidor da prefeitura de São Bernardo. Ele atua como diretor de Departamento na Secretaria de Coordenação Governamental.

Por meio de nota, a prefeitura de São Bernardo do Campo informou que colaborará com todas as informações necessárias. “A gestão municipal é a principal interessada para que tudo seja devidamente apurado. Reforçamos que o episódio não afeta os serviços na cidade”, diz a mesma nota.

Com o afastamento de Marcelo Lima do cargo de prefeito, quem assume é a vice-prefeita Jéssica Cormick, de 38 anos. Antes de ser convidada para ser vice de Lima, Jéssica atuava como sargento da Polícia Militar.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 2 horas

Moradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celular

Umidade relativa do ar cai para 12%

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Números sorteados foram: 02 - 20 - 28 - 38 - 44 - 47
Geral Há 2 horas

STJ manda soltar ex-secretário de Polícia Civil do Rio

Ele é acusado de participar de organização ligada ao jogo do bicho
Geral Há 3 horas

PF prende funcionário da Caixa que fraudava benefícios previdenciários

Ação ocorreu no município de Nilópolis, na Baixada Fluminense

 Empossados atuarão na Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), órgão central do sistema de controle interno gaúcho -Foto: Robson Nunes Guedes/Sefaz
Fazenda Há 5 horas

Governo recebe 27 novos auditores para fortalecer o controle, a contabilidade e a transparência na gestão pública do Estado

O governo estadual, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), recebeu, nesta quinta-feira (14/8), 27 novos auditores do Estado, no Auditório da As...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
10° Sensação
2.84 km/h Vento
88% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sexta
20°
Sábado
23°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 14°
Terça
28° 16°
Últimas notícias
Jornal Província Há 22 minutos

Edição 1492 - 15 de Agosto de 2025
Geral Há 2 horas

Moradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celular
Geral Há 2 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões
Esportes Há 2 horas

Bolsa Atleta tem maior número de beneficiários desde que foi criado
Justiça Há 2 horas

Barroso e Fux discutem em sessão do STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 0,00%
Euro
R$ 6,30 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 681,269,07 +0,77%
Ibovespa
136,355,78 pts -0.24%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6799 (13/08/25)
04
19
32
37
43
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3468 (13/08/25)
01
03
04
06
09
10
12
13
14
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias