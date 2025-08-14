Audiência pública vai debater proposta de estacionamento rotativo em Tenente Portela

O Poder Legislativo de Tenente Portela realiza, no próximo dia 20 de agosto, uma audiência pública para discutir a possibilidade de implantação de estacionamento rotativo na cidade. A proposta é de autoria da vereadora Luisa Barth que há vários meses já vem discutindo esse tema que será debatido a partir das 18h30, no plenário da Câmara de Vereadores, com participação aberta à população.

A iniciativa tem como justificativa o aumento no número de veículos circulando pelo município, cenário influenciado por diversos fatores. Entre eles, destaca-se o atendimento regional prestado pelo Hospital Santo Antônio, que atrai pacientes, acompanhantes e visitantes de diferentes cidades, ampliando a demanda por vagas.

Além do Legislativo, o Poder Executivo e a Associação Comercial e Industrial de Tenente Portela (Acisa) já demonstraram interesse em avaliar o tema. A audiência busca reunir opiniões e sugestões da comunidade antes da tomada de qualquer decisão sobre a adoção do sistema rotativo.