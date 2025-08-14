Quinta, 14 de Agosto de 2025
Brasil está no TOP3 Mundial da plataforma LinkedIn

Pela primeira vez, o Brasil apareceu entre os TOP 3 da classificação Mundial para criadores de conteúdo em Manufatura, Supply Chain e Logística, na...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/08/2025 às 12h35
Instituto IMAM

Com o avanço da Inteligência Artificial (IA), conteúdos gerados em todo o mundo em diferentes plataformas como LinkedIn, Instagram, YouTube e X (antigo Twitter) estão sendo analisados dinamicamente, por plataformas especializadas como a Favikon, que possui uma classificação automatizada por IA e posiciona criadores de conteúdo com base no seu nível de influência e desempenho.

O ranking é calculado principalmente por meio do "Authority Score", uma pontuação agregada que considera três fatores: audiência, que se refere ao número de seguidores e ao alcance; engajamento, que envolve curtidas, comentários e compartilhamentos; e visualizações, que dizem respeito ao alcance e à frequência de exibição do conteúdo.

A classificação dinâmica altera diariamente, como publicado por demais fontes.

E pela primeira vez, o Brasil apareceu entre os TOP 3 da classificação Mundial para criadores de conteúdo em Manufatura, Supply Chain e Logística na plataforma LinkedIn, por meio de Eduardo Banzato — profissional com 35 anos de experiência que já integrava a classificação “TOP 200 LINKEDIN WORLDWIDE” e ocupa hoje o primeiro lugar no Brasil.

Banzato destaca: “Para nós, profissionais brasileiros, é muito gratificante ver que, mesmo em um país que enfrenta grandes desafios em diversas áreas do desenvolvimento tecnológico, é possível acessar e compartilhar desde as mais avançadas tecnologias até as mais simples aplicações práticas. E isso atende diferentes demandas ao redor do mundo”.

A plataforma Favikon é dinâmica e altera os TOP 3 continuamente e a composição do ranking em 06 de agosto, destacando os 3 maiores “influencers” mundiais no LinkedIn. No setor de “Manufacturing, Logistics & Supply Chain” foram: Sultan Ahmed Bin Sulayem (CEO da DP World – EAU), Eduardo Banzato (Diretor do IMAM - Supply Chain, Logística e Intralogística - Brasil) e Marcia D Williams (Especialista em Supply Chain - EUA).

Eduardo Banzato, diretor do Instituto IMAM e embaixador da INTRA-LOG EXPO SOUTH AMERICA, realizada no Brasil, sempre destacou as grandes oportunidades de otimização em operações dentro e fora do Brasil, onde já esteve em mais de 20 diferentes países, visitando mais de 100 operações.

O poder da IA destacando o Brasil

"A Inteligência Artificial, hoje, é capaz de avaliar muito mais profundamente, com um menor impacto de vieses cognitivos, e valorizar conteúdos profissionais que contribuem com a criação de valor ao redor do mundo", finaliza Banzato.

