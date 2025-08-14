Quinta, 14 de Agosto de 2025
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Receita Estadual alerta empresários para prazo de recadastramento obrigatório até 30 de setembro

Empresários do Rio Grande do Sul precisam ficar atentos ao prazo para o recadastramento de dados obrigatório junto à Receita Estadual, órgão vincul...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
14/08/2025 às 10h33
Receita Estadual alerta empresários para prazo de recadastramento obrigatório até 30 de setembro
-

Empresários do Rio Grande do Sul precisam ficar atentos ao prazo para o recadastramento de dados obrigatório junto à Receita Estadual, órgão vinculado à Secretaria da Fazenda (Sefaz). A data limite é até 30 de setembro. A medida vale para todos os estabelecimentos contribuintes de ICMS no Estado que estavam inscritos no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC/TE) até o final de 2024. A não realização da tarefa implica em suspensão da inscrição estadual.

Conforme levantamento da Receita Estadual, 81,38% das empresas obrigadas ainda não haviam realizado o procedimento até a sexta-feira (8/8). Somente 45,8 mil dentre as 245,9 mil que devem cumprir a atividade estão em dia. Entre os contribuintes do Simples Nacional, cujo prazo começou em maio, 22,79% já se regularizaram. Entre os do regime geral, para os quais os sistemas foram liberados em agosto, somente 4,42% finalizaram a confirmação dos dados.

Programa Anual de Recadastramento da Receita Estadual

  • Simples Nacional: 190.078 empresas abrangidas (43.334 recadastradas, 22,79%)
  • Regime geral: 55.862 empresas abrangidas (2.470 recadastradas, 4,42%)
  • Total: 245.940 empresas abrangidas (45.810 recadastradas, 18,62%)

Como fazer

Criado em 2025, o Programa Anual de Recadastramento da Receita Estadual verifica três pontos: se a empresa se encontra em atividade; se os dados cadastrais estão corretos; e se oe-maile o número de telefone celular do(a) representante no Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) são os atuais.


Se os dados estiverem atualizados, basta um clique para confirmá-las. Se estiverem desatualizados, é preciso seguir as orientações indicadas na Carta de Serviços, na aba cadastro .

A recomendação da Sefaz é de que os proprietários de empresas realizem o procedimento o quanto antes, já que, dependendo do tipo de informação cadastral desatualizado, pode ser preciso procurar outros portais, como o da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim).

O recadastramento é realizado nos seguintes canais:

Empresas do Simples Nacional (incluindo as enquadradas no Simples Nacional na esfera federal, mas na categoria geral no RS): pelo aplicativo Minha Empresa, disponível gratuitamente paradownload, com acesso vialogin do gov.br. Deve ser feito por sócios ou administradores.

Empresas do regime geral: pelo Portal e-CAC da Receita Estadual , na aba meus serviços. Deve ser feito por sócios ou administradores, que têm ainda a opção de outorgar procuração eletrônica no Portal DTE para que a obrigação seja cumprida por outra pessoa.

Os contribuintes da sistemática da Substituição Tributária (ST) que estejam localizados em outras unidades da federação e que tenham cadastro no Rio Grande do Sul (inscrições estaduais iniciadas por '900') também devem efetuar o recadastramento. Os Microempreendedores Individuais (MEIs) não estão sujeitos à obrigação.

Com o programa, a Receita Estadual promove mais uma iniciativa de conformidade tributária, removendo dos registros empresas inoperantes e promovendo um ambiente de negócios mais saudável ao combater a concorrência desleal. Para os empreendedores, manter os dados em dia também é garantir que serão comunicados sobre oportunidades, como ações de regularização ou programas de renegociação de dívidas.

Texto: Bibiana Dihl/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 2 horas

Moradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celular

Umidade relativa do ar cai para 12%

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Números sorteados foram: 02 - 20 - 28 - 38 - 44 - 47
Geral Há 2 horas

STJ manda soltar ex-secretário de Polícia Civil do Rio

Ele é acusado de participar de organização ligada ao jogo do bicho
Geral Há 3 horas

PF prende funcionário da Caixa que fraudava benefícios previdenciários

Ação ocorreu no município de Nilópolis, na Baixada Fluminense

 Empossados atuarão na Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), órgão central do sistema de controle interno gaúcho -Foto: Robson Nunes Guedes/Sefaz
Fazenda Há 5 horas

Governo recebe 27 novos auditores para fortalecer o controle, a contabilidade e a transparência na gestão pública do Estado

O governo estadual, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), recebeu, nesta quinta-feira (14/8), 27 novos auditores do Estado, no Auditório da As...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
10° Sensação
2.84 km/h Vento
88% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sexta
20°
Sábado
23°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 14°
Terça
28° 16°
Últimas notícias
Jornal Província Há 22 minutos

Edição 1492 - 15 de Agosto de 2025
Geral Há 2 horas

Moradores do oeste paulista recebem alerta de tempo seco por celular
Geral Há 2 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões
Esportes Há 2 horas

Bolsa Atleta tem maior número de beneficiários desde que foi criado
Justiça Há 2 horas

Barroso e Fux discutem em sessão do STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 0,00%
Euro
R$ 6,30 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 681,269,07 +0,77%
Ibovespa
136,355,78 pts -0.24%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6799 (13/08/25)
04
19
32
37
43
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3468 (13/08/25)
01
03
04
06
09
10
12
13
14
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias