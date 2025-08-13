Quinta, 14 de Agosto de 2025
Masterclass mostra como aparecer nas respostas de IAs

Masterclass online gratuita ensina como conquistar citações de marca nas respostas de buscadores com inteligência artificial generativa.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/08/2025 às 16h40
No dia 19 de agosto, às 14h, acontece a masterclass online e gratuita “Aprenda a aparecer nas respostas da IA”, que apresentará como a publicação recorrente de notícias e conteúdos estratégicos pode acelerar a presença digital de empresas.

Ferramentas como ChatGPT, Google Gemini e Perplexity estão mudando como as pessoas buscam informações. Em vez de apresentar a tradicional lista de links, esses buscadores com inteligência artificial generativa oferecem respostas completas e mencionam marcas que já possuem autoridade e presença consistente no ambiente digital.

A apresentação será conduzida por Gabriel Andrade, supervisor de marketing na Knewin, com participação do convidado especialista Rodolfo Sabino — criador do método SEO de Performance® e com vasta experiência em estratégias de tráfego orgânico. Há anos, Rodolfo auxilia empresas a gerar visibilidade qualificada por meio de conteúdos planejados para construir autoridade.

“Hoje, não basta mais estar bem posicionado no Google. Se a sua marca não aparece nas respostas da IA, ela está fora da jornada de busca do consumidor. A boa notícia é que existem ações claras e práticas para mudar isso — e uma delas é a publicação recorrente de conteúdos estratégicos, especialmente notícias, que aumentam as chances de a marca ser reconhecida como referência pela IA”, afirma o especialista.

Ao longo da masterclass, os participantes vão compreender como funcionam os algoritmos das IAs generativas e de que forma esses sistemas escolhem quais marcas citar. Também terão acesso a orientações para criar uma estratégia de conteúdo que mantenha a marca relevante, usando recorrência e qualidade como diferenciais competitivos.

O evento também contará com uma sessão ao vivo de perguntas e respostas, para os participantes esclarecerem dúvidas diretamente com os apresentadores.

As inscrições são gratuitas, as vagas são limitadas e será emitido certificado de participação para quem acompanhar a atividade. Para se cadastrar gratuitamente, basta acessar este link.

Serviço

Masterclass – Aprenda a aparecer nas respostas da IA

Data: 19 de agosto de 2025

Horário: 14h

Formato: Online e gratuito

Inscrições: https://www.knewin.com/webinar/seo-para-ia/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
