Estado começa renovação da sinalização do Porto do Rio Grande para ampliar segurança

O governo do Estado, por meio da Portos RS, iniciou a execução da manutenção da sinalização na área primária do Porto do Rio Grande. A ação contempla a renovação da sinalização horizontal e vertical, além da instalação de barreiras de concreto, com o objetivo de garantir a segurança e a organização do fluxo de veículos e pedestres que circulam na área portuária.
Nesta primeira etapa, os trabalhos se concentram na aplicação de pintura termoplástica para demarcação de eixos, bordas, setas, faixas de pedestres e áreas de parada. Essa pintura, feita com tinta aquecida e de maior resistência, proporciona maior durabilidade e visibilidade.
Segundo o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, a manutenção é fundamental para as operações cotidianas. “A sinalização é um elemento essencial para a segurança dos operadores, trabalhadores e visitantes. Ao mantermos as vias organizadas e devidamente demarcadas, reforçamos a segurança operacional e a eficiência no deslocamento dentro do Porto”, afirma.
A previsão é concluir a sinalização horizontal dessa primeira mobilização até o final de agosto. Na sequência, será iniciada a instalação da sinalização vertical e, em setembro, ocorre a entrega das barreiras de concreto e semipórticos de sinalização.
As intervenções fazem parte de um planejamento permanente para preservar a infraestrutura terrestre do Porto do Rio Grande, garantindo que as operações portuárias sejam realizadas com segurança, eficiência e em conformidade com as normas técnicas vigentes.
Texto: Ascom Portos RS
Edição: Secom