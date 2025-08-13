Estado começa renovação da sinalização do Porto do Rio Grande para ampliar segurança

O governo do Estado, por meio da Portos RS, iniciou a execução da manutenção da sinalização na área primária do Porto do Rio Grande. A ação contempla a renovação da sinalização horizontal e vertical, além da instalação de barreiras de concreto, com o objetivo de garantir a segurança e a organização do fluxo de veículos e pedestres que circulam na área portuária.