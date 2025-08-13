Empresa confirma 9 mortes em explosão de fábrica no Paraná

A empresa Enaex Brasil informou na noite desta terça-feira (12) que nove funcionários morreram durante explosão em uma de suas instalações fabris na cidade de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba (PA) . Segundo a empresa, outros sete trabalhadores tiveram ferimentos leves, receberam atendimento médico e liberados.

"Expressamos nossas mais sinceras condolências às suas famílias, amigos e colegas de trabalho", diz comunicado da empresa, acrescentando que está colaborando com as investigações.

A explosão ocorreu por volta das 6h e está sob investigação da polícia . Mais cedo, o Corpo de Bombeiros informou que o acidente ocorreu em um edifício específico e não há risco de novas explosões.

No início da noite, o comandante dos bombeiros, coronel Geraldo Hiller, afirmou que os trabalhos serão suspensos por falta de condições de segurança durante a noite e madrugada. Ele explicou que uma edificação próxima, da empresa, foi parcialmente destruída, assim como há marcas da explosão, como estilhaços e janelas, batentes e portas danificados em prédios ao longo do complexo da empresa.

A Polícia Científica irá investigar as causas da explosão e fará a identificação dos corpos, alguns fragmentados pela força da explosão.