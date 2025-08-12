Quarta, 13 de Agosto de 2025
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhões

Números sorteados foram: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/08/2025 às 21h39
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.900 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 47 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60

  • 53 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 40.487,59 cada
  • 2.885 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.226,03 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

© Bombeiro Paraná
Geral Há 4 horas

Empresa confirma 9 mortes em explosão de fábrica no Paraná

Causas do acidente estão sendo investigadas

 © Marcelo Camargo / Arquivo Agência Brasil
Geral Há 7 horas

PF cumpre mandados contra investigados por abuso sexual infantil

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Nova Iguaçu
Geral Há 8 horas

Explosão em fábrica deixa 9 desaparecidos e 7 feridos no Paraná

Empresa produz para o ramo de mineração

 © Milena Velho Amaral/Divulgação
Geral Há 10 horas

Baixas temperaturas podem causar geadas no Sul e Sudeste, diz Inmet

Regiões serranas terão condições favoráveis ao fenômeno nesta quarta

 © Freepik
Geral Há 10 horas

Anatel revoga obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 em ligações

Código tinha o objetivo de reduzir o número de ligações indesejadas

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 20°
Sensação
0.83 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
18h12 Pôr do sol
Quinta
17°
Sexta
20°
Sábado
23° 11°
Domingo
24° 11°
Segunda
24° 13°
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,13%
Euro
R$ 6,29 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 680,771,41 -0,77%
Ibovespa
137,913,69 pts 1.69%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6798 (12/08/25)
11
21
42
50
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3467 (12/08/25)
03
04
05
06
07
08
09
13
14
16
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2808 (11/08/25)
03
11
12
15
25
26
27
31
32
39
52
57
58
65
72
74
80
83
84
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2845 (11/08/25)
22
23
24
27
32
43
Ver detalhes
