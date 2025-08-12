Hospital Santo Antônio é Referência em Cuidado para a Melhor Idade

O Hospital Santo Antônio foi designado como referência regional no atendimento especializado à pessoa idosa pelo programa Saúde 60+ RS, uma iniciativa da Secretaria Estadual da Saúde em parceria com o Governo do Estado.

A conquista marca um novo capítulo na história do cuidado à saúde na região, solidificando o compromisso da instituição com o bem-estar da melhor idade.

A designação coloca o hospital na vanguarda do cuidado geriátrico, alinhado com uma visão que já transforma a saúde no estado.

Desde 2022, o programa Saúde 60+ RS demonstra um impacto significativo, com um aumento de 2.689% na Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa. Esse crescimento eleva o número de avaliações anuais para mais de 240 mil, garantindo que os idosos recebam os cuidados e recursos adequados no momento certo.

O programa permite ao Hospital Santo Antônio oferecer um cuidado multidisciplinar e continuado que vai além do tratamento de doenças.

Entre os serviços disponíveis, estão a atuação de uma equipe especializada com médico geriatra e outros profissionais, avaliação social, familiar e geriátrica, além de exames essenciais como ECG, tomografia e laboratoriais. A instituição também prestará apoio técnico às equipes de saúde locais e promoverá educação e pesquisa clínica.

Com essa nova estrutura, o hospital amplia seu alcance para atender não apenas Tenente Portela, mas também os municípios vizinhos, reforçando seu compromisso de acolher e promover vida em todas as fases.

Para acessar os serviços, o idoso, com 60 anos ou mais, deve ser indicado pela Unidade Básica de Saúde de sua cidade, com encaminhamento via GERCON.

A designação como referência no programa Saúde 60+ RS é a promessa do Hospital Santo Antônio de continuar honrando a missão de garantir um futuro mais saudável e digno para os idosos da região.