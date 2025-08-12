Quarta, 13 de Agosto de 2025
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite entrega licença ambiental para nova fábrica de fertilizantes a partir de hidrogênio verde no município de Tio Hugo

Tio Hugo tem governo do Estado. Foi entregue nesta terça-feira (11/8), a Licença Prévia para a empresa Begreen Bioenergia e Fertilizantes Sustentáv...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/08/2025 às 19h16
Governo Leite entrega licença ambiental para nova fábrica de fertilizantes a partir de hidrogênio verde no município de Tio Hugo
Unidade será instalada no Distrito Industrial de Tio Hugo e será voltada à fabricação de fertilizantes nitrogenados -Foto: Igor de Almeida/Sema

Tio Hugo tem governo do Estado. Foi entregue nesta terça-feira (11/8), a Licença Prévia para a empresa Begreen Bioenergia e Fertilizantes Sustentáveis. O documento foi emitido pelo governo do Estado, por meio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), e autoriza a implantação de uma fábrica de fertilizantes no município de Tio Hugo, no norte do Rio Grande do Sul. O investimento estimado é de R$ 80 milhões.

O ato contou com a participação da secretária do Meio Ambiente, Marjorie Kauffman, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, do secretário-adjunto da Sema, Marcelo Camardelli, do diretor técnico da Fepam, Gabriel Ritter, dos representantes da empresa, Luiz Paulo Hauth, Afonso Carlos Brum e Augusto Suzuki, e da prefeita de Tio Hugo, Valduze Back Vollmer.

A fábrica

O empreendimento será instalado no Distrito Industrial da cidade e ocupará uma área total de 14.313 m². A unidade será voltada à fabricação de fertilizantes nitrogenados, com capacidade produtiva mensal de até 363,6 toneladas de amônia e 450 toneladas de hidróxido de amônio.

A secretária Marjorie Kauffman ressaltou que a entrega representa uma conexão direta entre a pauta da transição energética, da adaptação às mudanças climáticas e os planos estratégicos do Estado, como o Plano de Desenvolvimento Econômico e o Plano Rio Grande.

“Temos trabalhado com políticas públicas voltadas para potencializar e iniciar a cadeia de hidrogênio verde no Estado, priorizando não apenas a produção, mas também o abastecimento do mercado interno. Essa iniciativa demonstra que o Rio Grande do Sul tem condições de produzir e consumir hidrogênio verde em todas as regiões, e isso é fundamental para o desenvolvimento sustentável. Essa é a segunda licença que concretiza essa política como um todo, e elas têm uma conexão direta com outros projetos do ponto de vista da redução das emissões e descarbonização, principalmente das cadeias produtivas agropecuárias”, resumiu a secretária.

Processamento do hidrogênio

O processo produtivo da planta inclui etapas como desmineralização e eletrólise da água, geração de nitrogênio e síntese de amônia, priorizando eficiência energética e sustentabilidade. A fábrica contará com equipamentos de alta tecnologia, como reatores, eletrolisadores e tanques de grande capacidade, além de sistemas de controle ambiental voltados à gestão de efluentes, emissões atmosféricas e infiltração de águas pluviais.

Licenciamento

A Licença Prévia emitida pela Fepam é válida até agosto de 2030, e estabelece uma série de condicionantes ambientais voltadas à preservação da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica e ao uso responsável dos recursos naturais. Como próximo passo, a empresa deverá começar o processo para o pedido da Licença de Instalação.

“Conforme já contextualizado pela secretária Marjorie, o avanço da agenda de transição energética e do enfrentamento às mudanças climáticas são pautas prioritárias do Governo Eduardo Leite, alinhadas ao Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, e que estão sendo efetivadas com resultados concretos. Tivemos diversas reuniões e articulações ao longo desse processo, e é gratificante ver esse projeto se materializando. Parabenizo os empreendedores pela persistência e trabalho, e reforço que há uma perfeita sinergia entre as secretarias e o governo para que iniciativas como essa aconteçam”, ressaltou o secretário do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

Descentralização da produção

Um dos empreendedores responsáveis pela Begreen, Luiz Paulo Hauth, ressaltou que o projeto de hidrogênio verde ganhou força com diferentes apoiadores, entre eles, o município de Tio Hugo, local descrito pelo empresário como estratégico, com disponibilidade de água e energia, recursos essenciais para o processo. Hauth também defendeu a descentralização da produção de H2V no Estado e celebrou a entrada de investidores japoneses como sócios. Por fim, agradeceu à Sema e à Fepam pelo trabalho técnico e pelo avanço nas análises de risco no processo de licenciamento.

Descarbonização

A empresa é uma das habilitadas a receber recursos do governo estadual no âmbito do Edital de Chamada Pública do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Hidrogênio Verde no Rio Grande do Sul, que integra as estratégias de descarbonização do governo gaúcho liderada pelo governador Eduardo Leite.


O objetivo é impulsionar a cadeia produtiva do hidrogênio verde no Rio Grande do Sul, viabilizando a produção, transmissão, armazenagem e uso desse combustível sustentável, tanto para o consumo interno quanto para mercados externos. A iniciativa também busca contribuir com a transição para uma economia de baixo carbono, posicionando o Estado como referência nacional no setor.


Hidrogênio verde em Passo Fundo

Este é o segundo empreendimento da Begreen licenciado com produção a partir de Hidrogênio Verde que, segundo o presidente da Fepam, Renato Chagas, é uma tecnologia promissora para um futuro mais sustentável, com potencial para reduzir as emissões de carbono e impulsionar a transição energética global.

Em junho de 2025, a Fepam entregou a Licença Prévia à Begreen Bioenergia e Fertilizantes Sustentáveis Ltda, para a implantação de uma nova unidade industrial no município de Passo Fundo, região norte do Rio Grande do Sul, a primeira planta de H2V para produção de amônia verde no Estado.

O hidrogênio verde (H2V) é o hidrogênio produzido através de fontes de energia renovável, como solar, eólica e hidrelétrica, por meio do processo de eletrólise da água. Este processo separa o hidrogênio do oxigênio e, quando a eletricidade utilizada é proveniente de fontes limpas, o hidrogênio resultante é considerado verde, com baixa ou nenhuma emissão de carbono.

Texto: Cassiano Cavalheiro/Ascom Fepam
Edição: Anderson Machado/Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Meio ambiente Há 7 dias

Governo lança Programa Guardiões da Fauna para ampliar rede de mantenedores seguros de animais silvestres

O governo do Estado está lançando, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), o Programa Guardiões da Fauna. A iniciativa, in...

 Estação temporária de Porto Alegre começou a operar em novembro de 2024 -Foto: Cassiano Cavalheiro/Ascom Sema
Meio ambiente Há 1 semana

Governo anuncia empresa para monitoramento da qualidade do ar em Porto Alegre, Caxias do Sul e Santa Maria

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), anunciou...

 -
Meio ambiente Há 1 semana

Governo do Estado divulga a lista de jurados do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), divulgou, na sexta-feira (1/8), os nomes dos jurados que irão...

 Projeto de lei para a criação do fundo será enviado nos próximos dias à Assembleia Legislativa em regime de urgência -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Meio ambiente Há 2 semanas

Gabriel Souza anuncia proposta de criação do Fundo Estadual de Bem-Estar Animal, iniciativa pioneira no país

O governador em exercício, Gabriel Souza, anunciou na sexta-feira (1/8), no Palácio Piratini, a proposta de criação do Fundo Estadual de Bem-Estar ...

 Entre as aves resgatadas estão um casal de cardeais-amarelos, ameaçados de extinção -Foto: Divulgação/Sema
Meio ambiente Há 2 semanas

Operação combate tráfico de animais silvestres no interior do Estado

Uma operação conjunta daSecretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema),da Polícia Federal edo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recu...

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 20°
Sensação
0.83 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
18h12 Pôr do sol
Quinta
17°
Sexta
20°
Sábado
23° 11°
Domingo
24° 11°
Segunda
24° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que dá o nome Viaduto Papa Francisco a via de acesso em Aparecida (SP)
Senado Federal Há 3 horas

Davi comemora acordo para pesquisa de petróleo na Margem Equatorial
Geral Há 3 horas

Empresa confirma 9 mortes em explosão de fábrica no Paraná
Política Há 3 horas

Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
Economia Há 3 horas

Lula defende apoio a pequeno e microempreendedor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Metidinho, hein Perondi???
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,13%
Euro
R$ 6,29 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 680,771,41 -0,77%
Ibovespa
137,913,69 pts 1.69%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6798 (12/08/25)
11
21
42
50
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3467 (12/08/25)
03
04
05
06
07
08
09
13
14
16
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2808 (11/08/25)
03
11
12
15
25
26
27
31
32
39
52
57
58
65
72
74
80
83
84
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2845 (11/08/25)
22
23
24
27
32
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias