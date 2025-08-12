Hospital Regional de São José recebe novas camas elétricas com balança para UTI

Foto: Divulgação/SES

O Hospital Regional de São José (HRSJ), unidade própria do Governo do Estado, acaba de reforçar a estrutura da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 2 com 12 camas elétricas com balança integrada. O investimento, superior a R$ 575 mil, foi viabilizado por emenda parlamentar, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

“Esse investimento do Estado representa um importante avanço para a qualidade da assistência que é prestada, oferecendo mais conforto e segurança aos pacientes, além de melhores condições de trabalho para a equipe de saúde”, destaca o diretor do hospital, Daywson Koerich.

As novas camas oferecem maior praticidade na mobilização de internados, facilitando manobras e cuidados gerais. A balança acoplada permite monitorar de forma ágil e precisa o peso dos usuários, uma informação fundamental para o controle clínico e a administração correta de medicamentos e nutrição. Com a entrega, os profissionais poderão realizar um acompanhamento mais eficaz das condições dos pacientes.

O Hospital Regional de São José está trabalhando constantemente em melhorias para oferecer um atendimento cada vez mais humanizado, seguro e de excelência à população. Atualmente, a instituição passa por diversas obras, que vão desde a reforma da fachada até a modernização dos quartos de internação com recursos do Governo do Estado e voluntariado.

