Modernização tecnológica reforça estrutura do Hospital Governador Celso Ramos

Foto: Divulgação/SESO Hospital Governador Celso Ramos recebeu na última semana um storage e dois novos servidores. Os equipamentos fazem parte da i...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
12/08/2025 às 18h16
Modernização tecnológica reforça estrutura do Hospital Governador Celso Ramos
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/SES

O Hospital Governador Celso Ramos recebeu na última semana um storage e dois novos servidores. Os equipamentos fazem parte da iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para modernizar o parque tecnológico da rede hospitalar, dando maior velocidade e eficiência na assistência prestada à população.

“Com essa entrega, será possível ampliar a capacidade e a agilidade no processamento e armazenamento de informações do hospital, além de oferecer mais segurança nas operações. A nova performance reduz o tempo de execução de backups do sistema de gestão e melhora a redundância, diminuindo os riscos de quedas e interrupções nos atendimentos médicos”, destacou o diretor da unidade, Michel Faraco.

O HGCR contava com aparelhos com mais de seis anos de uso e defasagem tecnológica significativa. A substituição e migração de 19 servidores virtuais, incluindo Servidor de Arquivos, SGM2, SGS Hospitalar, Telemedicina, Servidor de Impressão, Controle de Acesso, entre outros, foi concluída com êxito.

O servidor é uma máquina equipada com processadores, bancos de memória, portas de comunicação e softwares que executam múltiplas funções operacionais. Já o storage é um dispositivo específico para o armazenamento de grandes volumes de dados, essencial para suportar o fluxo de um hospital.

A instalação dos recursos representa um ganho expressivo de desempenho, especialmente pela migração de discos mecânicos para unidades SSD, associada a processadores e memórias mais rápidas e com maior capacidade. A ação também garante agilidade e estabilidade nas operações, um sistema de Telemedicina com processamento veloz e armazenamento de exames, além de todo um ambiente virtualizado protegido, trazendo benefícios diretos para profissionais e pacientes.

“O Hospital Governador Celso Ramos contava com uma infraestrutura de TI obsoleta. Concluímos a substituição integral desse ambiente por uma nova infraestrutura na última semana. A atualização elevou de forma significativa a performance dos serviços, garantindo mais robustez, segurança e confiabilidade para suportar a crescente demanda tecnológica da instituição”, ressaltou a diretora de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica da SES, Solange Pereira do Nascimento.

Atualização do Parque Tecnológico

A renovação dos equipamentos foi iniciada pela SES no começo de julho. Com investimento superior a R$ 2,8 milhões, já foram contemplados o Hospital Regional de São José, o Instituto de Cardiologia, o Hospital Infantil Joana de Gusmão e, agora, o Hospital Governador Celso Ramos. As próximas unidades a receberem os dispositivos são o Hospital e Maternidade Tereza Ramos, em Lages, e o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
