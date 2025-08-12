Quarta, 13 de Agosto de 2025
Baixas temperaturas podem causar geadas no Sul e Sudeste, diz Inmet

Regiões serranas terão condições favoráveis ao fenômeno nesta quarta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/08/2025 às 18h00

© Milena Velho Amaral/Divulgação

Um sistema de alta pressão associado a uma massa de ar polar deve manter as temperaturas baixas na região Sul e parte da região Sudeste e pode provocar a ocorrência de geasas, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima pode chegar a 3°C.

O instituto prevê que a as baixas temperaturas nesta quarta-feira (13) podem favorecer as geadas nas serras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de parte de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Nesta terça-feira (12), a cidade gaúcha de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, e as mineiras Monte Verde e Patrocínio, registraram as as menores temperaturas do país, com -0,3ºC.

Já no Norte e Nordeste, a previsão é de chuvas intensas até quarta-feira em áreas de Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Maranhão.

O alerta do Inmet também é para baixa umidade, abaixo de 30%, em pelo menos 15 estados.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 12% em áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo e Minas Gerais, além de todo o estado de Goiás e Distrito Federal.

Além disso, na quinta-feira, a previsão é de calor no Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, faixa litorânea do Maranhão e centro-norte do Piauí. As máximas poderão ultrapassar os 36°C.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
