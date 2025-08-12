Vereadores de Tenente Portela encaminham oficio ao Ministério da Saúde  cobrando melhorias na saúde indígena

As comunidades da Terra Indígena Guarita, que reúne cerca de 8 mil pessoas das etnias Guarani e Kaingang, vivem um momento de mobilização em busca de melhorias no atendimento à saúde. A região, que conta com 12 Unidades Básicas de Saúde, enfrenta carência de medicamentos, falta de profissionais e infraestrutura precária.

Para chamar atenção à gravidade da situação, lideranças indígenas realizaram protestos e receberam apoio de vereadores de Tenente Portela.

O Vereador Mauro José Ludwig presidente do Legislativo de Tenente Portela juntamente com o Procurador Jurídico João Paulo Capelari, apoiados pelas bancadas do MDB e PDT, enviaram ao Ministério da Saúde um ofício solicitando intervenção imediata. O documento, datado de 11 de agosto, aponta que a atual realidade representa violação de direitos constitucionais e desrespeito à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.

Entre as reivindicações, estão reforço das equipes médicas, regularização no fornecimento de insumos, reparos urgentes nas unidades, implantação de saneamento básico e diálogo constante com as lideranças. O pedido foi direcionado também à Secretaria Especial de Saúde Indígena, com apelo por ações imediatas.

A pressão política e social busca garantir atendimento digno e de qualidade, assegurando justiça social e respeito aos direitos fundamentais dos povos originários.