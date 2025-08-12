Vereadores de Tenente Portela reforçam pedido por curso de Medicina

Vereadores de Tenente Portela encaminharam ao Ministério da Saúde um ofício reforçando o pedido para implantação de um curso de Medicina no município.

O vereador Mauro José Ludwig (PL), representando a Câmara Municipal, juntamente com o Procurador Jurídico João Paulo Capelari, manifestaram formalmente apoio ao projeto, que já está em tramitação no Ministério da Saúde.

O documento, datado de 11 de agosto de 2025, destaca que a cidade é um polo de saúde regional, contando com o Hospital Santo Antônio como referência para diversos municípios e infraestrutura capaz de receber a formação acadêmica.

Segundo os parlamentares, a iniciativa atenderia a uma demanda crescente por médicos no interior, possibilitando a formação de profissionais qualificados e contribuindo para a fixação desses profissionais na região. O texto também ressalta que o curso traria impacto positivo no desenvolvimento socioeconômico, com geração de empregos e atração de investimentos.

O pedido conta com apoio de diferentes bancadas, evidenciando consenso político em torno do projeto. A expectativa é de que o Ministério da Saúde avalie com prioridade a proposta, vista como estratégica para garantir mais qualidade na assistência médica e fortalecer o futuro da saúde regional.