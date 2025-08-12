Quarta, 13 de Agosto de 2025
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Operação da Receita Estadual combate sonegação de ICMS no setor de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Com o objetivo de reprimir fraude fiscal no pagamento de ICMS, a Receita Estadual, órgão vinculado à Secretaria da Fazenda (Sefaz), deflagrou a oit...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/08/2025 às 15h56
Operação da Receita Estadual combate sonegação de ICMS no setor de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
-

Com o objetivo de reprimir fraude fiscal no pagamento de ICMS, a Receita Estadual, órgão vinculado à Secretaria da Fazenda (Sefaz), deflagrou a oitava fase da Operação Occultare nesta terça-feira (12/8). O alvo é uma empresa que atua na industrialização de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A ação investiga indícios de omissão de saídas, ou seja, vendas realizadas sem a emissão dos documentos fiscais ou com emissão de valores subfaturados, prática irregular que causa prejuízos aos cofres públicos pela falta de recolhimento dos impostos devidos. Durante a fase de coleta dos dados, analisados em etapa preliminar, foi averiguada a possível falta de escrituração de vendas no valor aproximado de R$ 27 milhões nos últimos cinco anos.

A atuação ostensiva da administração tributária gaúcha, que conta com a participação de oito auditores-fiscais, dois analistas tributários e apoio da Brigada Militar, tem como propósito a busca e a apreensão de provas e documentos. A coordenação é do Grupo Especializado Setorial de Polímeros (GES Polímeros), da Receita Estadual.

Operação Occultare

A Operação Occultare integra um conjunto de ações estratégicas da Receita Estadual, que vem ampliando sua atuação em diversos setores da economia com foco em promover a conformidade tributária dos contribuintes e o desenvolvimento econômico do Estado, de forma alinhada ao programa Receita 2030+. Novas operações, neste e em outros setores, estão previstas para os próximos meses. Além de recuperar os valores devidos aos cofres públicos, o objetivo é combater a sonegação fiscal e proteger os contribuintes que cumprem corretamente suas obrigações tributárias, coibindo a concorrência desleal entre empresas.

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Bombeiro Paraná
Geral Há 4 horas

Empresa confirma 9 mortes em explosão de fábrica no Paraná

Causas do acidente estão sendo investigadas

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 6 horas

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhões

Números sorteados foram: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60

 © Marcelo Camargo / Arquivo Agência Brasil
Geral Há 7 horas

PF cumpre mandados contra investigados por abuso sexual infantil

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Nova Iguaçu
Geral Há 8 horas

Explosão em fábrica deixa 9 desaparecidos e 7 feridos no Paraná

Empresa produz para o ramo de mineração

 © Milena Velho Amaral/Divulgação
Geral Há 10 horas

Baixas temperaturas podem causar geadas no Sul e Sudeste, diz Inmet

Regiões serranas terão condições favoráveis ao fenômeno nesta quarta

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 20°
Sensação
0.83 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
18h12 Pôr do sol
Quinta
17°
Sexta
20°
Sábado
23° 11°
Domingo
24° 11°
Segunda
24° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que dá o nome Viaduto Papa Francisco a via de acesso em Aparecida (SP)
Senado Federal Há 3 horas

Davi comemora acordo para pesquisa de petróleo na Margem Equatorial
Geral Há 3 horas

Empresa confirma 9 mortes em explosão de fábrica no Paraná
Política Há 3 horas

Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
Economia Há 3 horas

Lula defende apoio a pequeno e microempreendedor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Metidinho, hein Perondi???
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,13%
Euro
R$ 6,29 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 680,771,41 -0,77%
Ibovespa
137,913,69 pts 1.69%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6798 (12/08/25)
11
21
42
50
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3467 (12/08/25)
03
04
05
06
07
08
09
13
14
16
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2808 (11/08/25)
03
11
12
15
25
26
27
31
32
39
52
57
58
65
72
74
80
83
84
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2845 (11/08/25)
22
23
24
27
32
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias