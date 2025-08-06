Quarta, 06 de Agosto de 2025
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Plataforma busca facilitar importação no e-commerce

A Use Comex vem ganhando relevância em meio ao crescimento da importação entre e-commerces brasileiros. Com foco em clareza e eficiência, a empresa...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/08/2025 às 21h01

Nos últimos anos, o comércio eletrônico brasileiro consolidou-se como uma das principais frentes do varejo nacional. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), as vendas on-line no Brasil mantêm tendência de crescimento, com projeções que ultrapassam os R$ 200 bilhões de faturamento anual pelos próximos anos. Esse cenário tem favorecido a diversificação dos modelos de operação adotados por vendedores on-line, incluindo a importação direta de produtos como alternativa de abastecimento e ganho de margem.

Paralelamente, dados públicos do Ministério da Fazenda revelam crescimento nas declarações de importação formalizadas por pessoas jurídicas no Brasil, inclusive em operações de menor porte. E nesse contexto, a Use Comex surgiu como uma plataforma nacional voltada à digitalização da rotina de importação. Desenvolvida por empreendedores com experiência no setor, a solução foi concebida para auxiliar e-commerces e vendedores de marketplaces na estimativa de custos, simulação de tributos e acompanhamento das etapas operacionais da importação. O sistema permite ao usuário calcular, com base nos parâmetros fiscais vigentes, os encargos devidos em uma operação — como imposto de importação (II), IPI, PIS, Cofins e ICMS — além de despesas logísticas como frete internacional, armazenagem e taxas de desembaraço.

Além da simulação fiscal, a plataforma organiza informações de produtos, acompanha pedidos em trânsito e centraliza dados operacionais. A estrutura foi desenhada para permitir maior previsibilidade de custos antes da efetivação da compra internacional, incluindo funcionalidades como rateio proporcional por SKU e exportação de relatórios técnicos.

De acordo com o estudo Mapa da Digitalização das MPEs Brasileiras, realizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 66% das micro e pequenas empresas brasileiras ainda se encontram nos níveis iniciais de maturidade digital. A média nacional ficou em 40,77 pontos, em uma escala de 0 a 100, com o setor de comércio apresentando os menores índices. Os dados evidenciam avanços pontuais, especialmente em objetivos relacionados à inovação, mas também mostram que muitos negócios ainda enfrentam dificuldades para adotar práticas digitais consolidadas. Nesse contexto, o uso de plataformas que organizam, automatizam e centralizam as etapas da operação surge como um caminho viável para acelerar esse processo de digitalização, especialmente em atividades complexas como a importação.

A forma como essas ferramentas são adotadas e integradas às operações pode variar conforme os objetivos, recursos e estratégias de cada empresa. Ainda assim, sua presença reflete um ambiente em que a complexidade das transações internacionais exige soluções mais estruturadas, capazes de lidar com os diferentes aspectos envolvidos no processo de importação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem gerada pelo ChatGPT
Tecnologia Há 2 horas

Jornalismo profissional fortalece o combate à desinformação

Com apuração rigorosa e checagem criteriosa, o jornalismo profissional se firma como uma das principais ferramentas na luta contra a desinformação

 TeamCulture
Tecnologia Há 7 horas

TeamCulture oferece solução para gestão de metas em empresas

Com atuação em 37 países, a TeamCulture é especializada em soluções que buscam conectar a estratégia coletiva do negócio a metas individuais dos co...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 8 horas

Informação validada guia pais e evita diagnóstico online

Cerca de 62% dos brasileiros confiam em informações geradas por IA; no entanto, diagnósticos incorretos podem atrasar atendimento médico. Pediatra ...

 Imagem de pressfoto no Freepik
Tecnologia Há 8 horas

Soluções de WFM podem ajudar empresas a reduzir o turnover

Gestão inteligente da força de trabalho ganha relevância estratégica ao promover equilíbrio, previsibilidade e engajamento nas empresas, afirma esp...

 Gerada por IA via ChatGPT – OpenAI
Tecnologia Há 9 horas

Dropshipping nacional decola com o lançamento do TikTok Shop

O modelo de dropshipping ganhou fôlego com o TikTok Shop, canal que une entretenimento e compra para mais de 1 bilhão de usuários. No Brasil, empre...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
14° Sensação
0.51 km/h Vento
99% Umidade
100% (8.16mm) Chance chuva
07h12 Nascer do sol
18h09 Pôr do sol
Quinta
17° 12°
Sexta
12°
Sábado
Domingo
15°
Segunda
17°
Últimas notícias
Economia Há 1 hora

Pix deve permanecer sob gestão pública, diz Galípolo
Geral Há 1 hora

PMs acusados de executar morador responderão por homicídio qualificado
Câmara Há 1 hora

Colégio de Líderes decide realizar sessão do Plenário nesta noite
Câmara Há 1 hora

Especialistas defendem regulamentação da publicidade sobre sustentabilidade ambiental
Tecnologia Há 2 horas

Plataforma busca facilitar importação no e-commerce

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O PRESIDENTE
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 -0,02%
Euro
R$ 6,37 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 665,917,38 -0,08%
Ibovespa
134,537,63 pts 1.04%
Mega-Sena
Concurso 2897 (05/08/25)
01
06
24
27
28
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6792 (05/08/25)
16
42
43
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3461 (05/08/25)
02
03
04
05
06
08
09
10
11
13
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2805 (04/08/25)
01
03
04
12
13
14
15
27
33
40
43
47
52
58
60
68
77
81
91
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2842 (04/08/25)
05
11
32
34
36
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias